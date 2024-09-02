Іран готується передати Росії балістичні ракети – Bloomberg

В обмін на балістичні ракети РФ постачає Ірану кіберзброю

Тип ракет та обсяг поставки джерела не назвали, хоча зазначили, що передати їх можуть «протягом кількох днів»

Європейські чиновники очікують, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ. Про це повідомляє Bloomberg.

Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агенства, які говорили на умовах анонімності.

Джерела Bloomberg відмовилися надати оцінку типу та обсягу поставок або термінів, хоча один із офіційних осіб сказав, що поставки можуть розпочатися протягом кількох днів. –

США та інші союзники по Організації Північноатлантичного договору неодноразово застерігали Тегеран від такого кроку і докладають дипломатичних зусиль, щоб не допустити цього.

29 серпня високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна не збирається передавати країні-агресору Росії балістичні ракети.

Нагадаємо, у ніч на 02 вересня 2024 року російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині, Сумщині та Харківщині, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також атакували ударними БпЛА типу Shahed з південного напрямку.

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Бойова робота велась у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях.