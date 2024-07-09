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Росія вшанувала пам'ять понад 400 в'язнів за участь у війні проти України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росія вшанувала пам'ять понад 400 в'язнів за участь у війні проти України
У ​​58 регіонах Росії вшанували пам'ять щонайменше 408 колишніх в'язнів
фото з відкритих джерел

Увічнені «герої» були засуджені за вбивства, крадіжки, пограбування та зґвалтування

У Росії вшанували пам'ять понад 400 загиблих в Україні ув'язнених, засуджених раніше за вбивства, наркоторгівлю та зґвалтування. На їхню честь називають вулиці та вішають пам'ятні таблички на школах. Про це пише російське видання «Верстка»

Повідомляється, що за час війни у ​​58 регіонах Росії вшанували пам'ять щонайменше 408 колишніх в'язнів. Найбільше – у Саратовській, Волгоградській, Ростовській областях, республіці Башкортостан та Краснодарському краї.

На честь щонайменше 93 ув'язнених повісили меморіальні таблички у школах, де вони навчалися. У 15 випадках фото та імена розмістили на «партах героїв».

У 42 випадках пам'ять про загиблих ув'язнених увічнили на стендах та табличках у спеціальних алеях пам'яті. У 193 випадках вигравірували прізвища на групових військових меморіалах. Окрім цього, у 65 випадках на честь загиблих ув'язнених створили музейні експозиції, куточки пам'яті, встановили стенди та банери, назвали вулиці та райони.

Найпоширенішими злочинами, за які майбутні «герої» стали в'язнями, були вбивства, замахи на вбивство та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть: 128 випадків. Далі йдуть наркозлочини – 110 випадків.

Також майбутні «герої» здійснили 88 крадіжок, 24 пограбування та 46 розбоїв. Крім цього, влада увічнила засуджених за побої, погрози вбивством, бандитизм, а у двох випадках – зґвалтування та насильницькі дії сексуального характеру. У деяких випадках «герої» могли бути засуджені відразу за кількома подібними статтями одночасно.

Зазначається, що більше половини ув'язнених, пам'ять яких увічнили, виявилися рецидивістами, зокрема за повторні вбивства і нанесення тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинила смерть.

На 123 увічнених «героя», засуджених за вбивства та заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть, припадає 143 людські жертви, пише видання.

Нагадаємо, Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових зусиллях.

Як повідомлялося раніше, російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни. 

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Теги: росія смерть пограбування засуджені зґвалтування росіяни вбивство

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