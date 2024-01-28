Росія обманула в’язнів, які були завербовані на війну

Ув’язнені не отримали обіцяних виплат і документів про зняття судимості

Росіяни «кинули на гроші» в’язнів, які були завербовані до штурмових загонів «Шторм-Z». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що більшість ув’язнених, які воювали в складі загонів «Шторм-Z», не отримали виплат, які їм обіцяло Міністерство оборони РФ, а також документів про зняття судимості.

Йдеться як про зарплату, так і про виплати за поранення або інвалідність, отриману внаслідок участі в бойових діях.

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Крім цього, самі «контракти» на службу в «Шторм-Z», як виявилося, насправді нерідко укладались не з Міноборони РФ, а з так званим головою «ДНР» про «участь в добровольчому формуванні».

«Тобто, юридично ці ув’язнені навіть не є військовослужбовцями ЗС РФ, що не дає їм права на будь-які соціальні та фінансові гарантії», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на початку війни практику вербування ув’язнених для так званих «м’ясних штурмів» практикувала ПВК «Вагнер». Згодом вербувати в’язнів уже офіційно продовжило Міноборони РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни.

Як повідомлялося, уряд Росії запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених у тюрмах і колоніях, який не вимагає особистої явки у військкомат.