Путін припинив помилування ув’язнених, які воюють проти України – BBC

Російські в'язні воюють у статусі умовно звільнених

Російський диктатор Володимир Путін перестав підписувати укази про помилування ув'язнених, які погодилися воювати замість тюрми. Тепер їх відправляють на війну на підставі «умовного звільнення» та контракту, який не можна розірвати до кінця війни. Про це повідомляє «Російська служба ВВС».

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Журналісти зауважили, що в російських чатах почала з'являтися інформація, згідно з якою ув'язнених для відправки на війну більше не милують – вони воюють у статусі умовно звільнених. Для цього підпис президента не потрібен. Також з осені 2023 року із засудженими перестали укладати контракти на шість місяців – тепер вони підписують контракт до закінчення війни.

Так, один із таких колишніх засуджених, який вирішив піти на війну, написав, що якщо раніше ще пів року якось можна було вижити на війні, то зараз треба бути готовому до смерті

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«До кінця війни жодного фарту не вистачить. Я вже зрозумів, що не дотягну», – написав чоловік, який воює у «Штормі V».

Зазначимо, що на початку війни практику вербування ув’язнених для так званих «м’ясних штурмів» практикувала ПВК «Вагнер». Після смерті Євгена Пригожина вербувати в’язнів уже офіційно продовжило Міноборони РФ.

Нагадаємо, уряд Росії запровадив «особливий військовий облік» для ув’язнених у тюрмах і колоніях, який не вимагає особистої явки у військкомат.