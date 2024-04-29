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Ув'язнення або участь у війні: злочинцям у Росії почали пропонувати вибір

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ув'язнення або участь у війні: злочинцям у Росії почали пропонувати вибір
Злочинці отримують від слідчих папери, в яких розписано перспективи служби в російській армії замість відсидки
фото з відкритих джерел

Обвинуваченим пропонують підписати контракт зі збройними силами РФ і у разі згоди кримінальну справу призупиняють

Російські слідчі та інші правоохоронці країни-агресорки тепер виступають у ролі рекрутерів, які набирають бійців на війну в Україну. Про це повідомляють росЗМІ.

Російські правоохоронці під час слідчих дій та після їх завершення вручають обвинуваченим папери, в яких розписано перспективи служби в армії РФ замість відсидки. Контракти з новобранцями за рекомендацією слідства укладають уже військові.

Документ, який керівник слідчого органу СКР або його заступник надає фігуранту розслідування, має назву «Роз'яснення». У ньому фіксуються настановні дані особи, що зазнає кримінального переслідування, та окремі положення Кримінального кодексу РФ, відповідно до яких можна отримати звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з призовом на військову службу в період мобілізації або укладанням контракту зі збройними силами.

Після роз'яснення представник слідства пропонує укласти контракт, отримуючи підпис за або проти цього. Документ направляється військовим, і якщо фігурант відповідає вимогам, слідство отримує прохання командира частини про зупинення справи.

Для того, щоб кримінальну справу повністю закрили, потрібно домогтися звільнення із збройних сил країни-агресорки, у тому числі за станом здоров'я або отримати державну нагороду, зазначено в роз'ясненні. Щоправда, як правило, важко поранені чи нагороджені не демобілізуються, а переводяться зі збройних формувань, у яких служать колишні ув’язнені.

Як повідомлялося, на російському офіційному порталі правових актів зʼявився текст рішення уряду РФ про єдиний реєстр військовозобовʼязаних. Тож із 1 листопада 2024 року повістки та інші повідомлення для військовозобовʼязаних росіян розсилатимуться в електронному вигляді.

Зазначається, що повістка буде вважатися врученою через сім днів після її розміщення в електронному реєстрі. Для чоловіків, які отримають повістку, у силу вступають кілька заборон.

Нагадаємо, Російська Федерація планує залучити у збройні сили більше контрактників, щоб принаймні на деякий час уникнути чергової масової мобілізації. Саме вона може підірвати підтримку війни серед населення. 

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Теги: росія військові злочинець війна слідство

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