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Росія масово скидає бомби на свої міста: газета The Washington Post оприлюднила докази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія масово скидає бомби на свої міста: газета The Washington Post оприлюднила докази
Росія скинула авіабомбу на Білгород
фото з відкритих джерел

Щонайменше 38 бомб впали в Білгородській області протягом року

Російські загарбники неодноразово скидали планерні бомби, якими атакують Україну, на свою територію. У внутрішніх документах влади Білгородщини, які отримала американська газета The Washington Post, вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Згідно з документом, щонайменше 38 бомб, яким приписують нещодавні територіальні успіхи Росії, впали в Білгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули.

Також щонайменше чотири бомби впали на саме місто Білгород, регіональний центр з населенням близько 400 тис. осіб. Ще сім були знайдені в навколишніх передмістях. Найбільше, 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося знайти через «складну оперативну обстановку».

Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою і переданий The Washington Post, містить таблицю інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб і евакуацію і є продуктом відділу з надзвичайних ситуацій міста Білгород.

Щонайменше 38 бомб впали в Білгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року
Щонайменше 38 бомб впали в Білгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року
фото: The Washington Post

Більшість бомб були виявлені цивільними особами – лісниками, фермерами або мешканцями навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, що вказує на те, що деякі з них могли перебувати там протягом декількох днів.

Як зазначає WP, російська Astra підтвердила, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з тими, які воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих засобах масової інформації.

Місцева влада, як правило, мовчить про ці інциденти, повідомляючи лише про «нещасні випадки», звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогриміли в регіоні, особливо останнім часом.

Astra підрахувала, що Росія випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України за останні чотири місяці – в той самий період, коли спостерігалося значне збільшення використання планерних бомб.

Російський уряд не відповів на прохання видання прокоментувати документ або повідомлення про невдале застосування планерних бомб.

Нагадаємо, в російському Білгороді обвалився під'їзд житлового будинку внаслідок скидання бомби.

Раніше російські літаки скинули чотири авіабомби на місто Шебекіно Білгородської області.

До слова, аварійні сходження боєприпасів з російських літаків на власній території означають системну проблему, яка становить велику загрозу для цивільного населення РФ.

Теги: росія окупанти війна бомбардування Білгород

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