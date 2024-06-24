Ситуація на сході лишатиметься складною щонайменше місяць – розвідка

Відповіддю на перевагу РФ в живій силі є технології ведення бойових дій, у яких Україна стала світовим лідером

Сили оборони роблять усе можливе, щоб мінімізувати успіхи армії РФ на сході

Ситуація на сході України лишатиметься складною щонайменше місяць, але «Армагеддону не буде». Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Philadelphia Inquirer.

У відповідь на запитання, чи здатні українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході України, Буданов зазначив, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб мінімізувати успіхи армії РФ там і не допустити захоплення ще більшої кількості українських територій.

«Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишатиметься такою щонайменше місяць, і легшою не стане», – сказав він.

Водночас від відповіді на питання, чи зможе Україна втримати місто Часів Яр на Донеччині, керівник ГУР утримався.

За словами Буданова, відповіддю на російську перевагу в живій силі є технології ведення бойових дій, у яких Україна стала світовим лідером. Зокрема, замінюючи людей на полі бою, де це можливо, новими варіантами безпілотників та засобами радіоелектронної боротьби.

«Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну до останнього громадянина», – зазначив він.

Крім того, Кирило Буданов назвав себе «фанатом» ідеї перенесення війни на територію Росії за допомогою дронів дальнього радіуса дії.

«Я виступав за це з перших днів війни, відкрито заявляючи, що поки війна локалізована на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому з весни 2022 року ми почали проводити значні операції на російській території, і будемо заходити тим далі, чим більше у нас буде для цього ресурсів. І Росія почала це відчувати», – зауважив очільник розвідки.

Іншими словами, зазначив Буданов, президент РФ Володимир Путін більше не може робити вигляд перед своїм народом, що ця війна його не зачіпає.

«Наразі вона ще не є критичною для Росії, але призвела до того, що пересічний громадянин в європейській частині Російської Федерації точно знає і відчуває, що війна триває. Це впливає, нехай і в невеликому масштабі, на їхній моральний дух», – сказав керівник ГУР.

Він також сказав, що попередження Білого дому не завдавати ударів по нафтопереробних заводах РФ «не має сенсу», адже вони є легітимною військовою ціллю. Буданов заявив, що вважає будь-яку російську військову ціль у радіусі 500 миль (близько 800 кілометрів) «чесною грою». Очільник ГУР зазначив, що дозвіл Сполучених Штатів використовувати західну зброю для ураження об’єктів РФ за кордоном «полегшить нам життя».

Нагадаємо, ворог окупував Новоолександрівку, що на Донеччині. Раніше російські загарбники окупували село Шуми у Бахмутському районі Донецької області.

До слова, Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа – на початку осені.