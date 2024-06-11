Росія звільняє ув'язнених жінок для участі у війні в Україні – NYT

Наразі невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті

Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових зусиллях. Про це повідомляє The New York Times.

Військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом, повідомили колишні ув'язнені, імена яких не розголошуються. Незрозуміло, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування ув’язнених жінок, пише видання.

Близько 30 тисяч жінок відбували покарання в Росії на початку повномасштабного вторгнення.

«Військові вербувальники почали гастролювати по в’язницях для жінок по всій європейській частині Росії восени минулого року, більш ніж через рік після того, як сили країни почали пропонувати засудженим чоловікам помилування та зарплату в обмін на бойову службу. Проте досі засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув’язненими без офіційних пояснень, згідно з інтерв’ю з колишніми та нинішніми ув’язненими чотирьох російських жіночих в’язниць», – пише The New York Times.

Десятки тисяч ув’язнених російських чоловіків долучилися до лав окупантського війська у вирішальний момент війни та допомогли Москві відновити військову перевагу над Україною. В Україні їх було вбито тисячами. Деякі з тих, хто пережив військову службу і був звільнений, відтоді скоїли серйозні злочини, включаючи вбивства.

Наразі невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Військові вербувальники, які минулого року відвідали їхню в’язницю під Санкт-Петербургом, пропонували ув’язненим контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді підписалися близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Нагадаємо, восени 2023 року приватна військова компанія «Редут», підконтрольна Міністерству оборони РФ, оголосила набір жінок на бойові спеціальності до добровольчого батальйону «Борз» для участі у війні проти України.

Як повідомлялося, що Росія вербує затриманих на фінському кордоні мігрантів для війни в Україні.