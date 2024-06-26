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Президентський палац у Болівії взято штурмом через спробу держперевороту – відео

Оксана Коваль
glavcom.ua
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Президентський палац у Болівії взято штурмом через спробу держперевороту – відео
У Болівії просто зараз відбувається спроба держперевороту
Скриншот: YouTube El Pais

Генерал армії Хуан Хосе Зуніга заходить до палацу після того, як туди врізався броньований автомобіль

Президентський палац у Болівії був штурмований солдатами на чолі з високопоставленим генералом у середу. В країні відбулась очевидна спроба державного перевороту,  пише Bloomberg.

Військовослужбовці вже зайняли головну площу столиці, судячи з зображень, які транслювало місцеве телебачення.  Також відомо, що в будівлю врізався броньований автомобіль.

Раніше президент Болівії Луїс Арсе заявив у соціальних мережах, що деякі військові підрозділи проводять «нерегулярні» операції, і закликав поважати демократію.

Телевізійні кадри показали, як генерал армії Хуан Хосе Зуніга заходить до палацу після того, як туди врізався броньований автомобіль. Потім Зуніга швидко покинув будівлю.

Соціалістичний уряд Арсе, який був обраний у 2020 році, нещодавно боровся з економічною кризою на тлі скорочення експорту природного газу, дефіциту доларів і крихкості валюти, яка фактично похитнулась.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Росія готує переворот у Молдові – заява Канади, Британії та США.

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Теги: росія телебачення військові переворот автомобіль президент YouTube

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