Що станеться з Росією після «президентських виборів Путіна»

Цьогорічні так звані «президентські вибори Путіна» будуть ще однією констатацією того факту, що у Росії опозиції вже нема

За кулісами «Форуму вільної Росії»

Сьогодні у Вільнюсі розпочнеться черговий «Форум вільної Росії».

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Це вже «енні» збори «білої гвардії», яка виголошуватиме пафосні речі про потенційну демократизацію РФ (без, боронь Боже, її теоретичного розпаду) та про вплив російської опозиції на внутрішньополітичні процеси.

Ці люди, більшість з яких не один рік прожили в еміграції, розірвали звʼязки з тим чудним «глибинним народом», вже досить поверхово уявляють собі, чим і якою є нинішня Росія (переконався особисто). Навряд чи можна назвати їх ідеалістами. Вони загалом втратили «додану вартість», бо окрім зібрань у своїй шкарлупці, не здатні продукувати проєкти, які наблизять падіння нинішнього режиму.

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Більше того, за, на їх думку, надто радикальні позаминулорічні заклики Іллі Пономарьова до можливого військового перевороту у Москві, його на рік «викинули» із Форуму (вже повернули), бо вважали, що питання падіння режиму вирішить Україна, як тільки переможе. І після цього вся ця тусовка поїде до Москви «демократизовувати Росію». Вони хоч соціологію читають?

Цьогоріч форум проходитиме за дещо змінених умов. Оскільки у частини цих білих комірців тепер немає прапора з надписом «Навальний». І Гаррі Каспаров з Михайлом Ходорковським вчергове закличуть «навальністів» приєднуватися до їхнього «фронту». Фронту, який останнім часом тільки тим і займається, що вибиває європейські грантові програми на своє існування. Розумію, жити ж на щось треба…

Цьогорічні так звані «президентські вибори Путіна» будуть ще однією констатацією того факту, що у Росії опозиції вже нема, а режим перед світом повністю зачинив двері і вимкнув світло. Тепер можна підглядати хіба що у шпаринку – через поодинокі інформаційні повідомлення, які не є викривленими.

Те, що буде відбуватися у цій московській глуші найближчими роками – очевидно: це тотальна локалізація у внутрішньому світі (привіт апологету Дугіну, все, як він хотів). І навіть смішний заклик закордонної опозиції прийти на виборчі дільниці о 12-й дня, аби щось там продемонструвати, врешті-решт закінчиться сюжетами на федеральних каналах про ажіотаж виборців, які стояли у чергах, щоб проголосувати за Путіна.

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Але гірко навіть не це. А те, що колективний Захід досі не має асиметричної стратегії щодо Росії. Вони у цьому схожі з російською опозицією. І вірять, що, можливо, колись, після смерті нинішнього тирана, відкриється вікно можливостей – і на його місце прийде хтось більш ліберальніший та більш поміркованіший. А зараз головне – не надто злити Путіна. Бо воно ж хворе…

І це при тому, що Кремль точно знає, які страхи у Заходу – і, треба віддати належне, філігранно на цих страхах грає. Паралельно діючи у західному тилу: то травлячи громадян Британії «Новічком», то (як нещодавно) дістаючи своїх «зрадників» в Іспанії, то ведучи гібридні війни по всьому світу – від кібератак до локальних впливів на конкретні виборчі процеси. Я вже не кажу про відкриту війну в Україні, через яку Путін збирається «хакнути» західні демократії і розвалити все, до чого дотягнеться рука – від ЄС до НАТО. А намір винесення ядерної зброї у космос – і все – у західних лідерів починають тремтіти коліна…

Замість того, щоб працювати над проєктом повного, всеосяжного російського роззброєння. Але куди там? Головна проблема – кліматичні зміни, ага.

У цьому контексті обійми Джо Байдена і Юлії Навальної є надто красномовною картинкою. Виглядає, що вони обоє живуть в ідеалістичній картинці «горбачовського минулого» і прагнуть дожити до такого ж майбутнього. Бо «якось воно буде». Дай Боже, Байдену, здоровʼя, звичайно…