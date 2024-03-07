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У Росії гучно: окупанти заявили про атаку дронів та повітряні тривоги

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку дронів та повітряні тривоги
Вранці в трьох областях Росії було оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Росіяни традиційно звинувачують в атаках «київський режим»

У ніч на 7 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. А в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Брянської області.

Влада Тульської області Росії заявила, що в ніч на 7 березня над областю було збито два безпілотники. Міністерство регіональної безпеки Тульської області стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.

Також безпілотники нібито атакували Брянську область. 

«Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА», – заявив губернатор області Олександр Богомаз.

За його словами, два безпілотних літальних апарати літакового типу було нібито знищено силами ППО над Клинцовським районом і Новозибківським міським округом.

До того ж, уранці в трьох областях Росії було оголошено повітряну тривогу.

Спочатку «ракетна небезпека» була оголошена в Курській області. Трохи пізніше в Білгородській та Воронезькій областях влада оголосила загрозу удару дронами.

«Шановні воронежці, оголошується небезпека атаки БпЛА! З боку України до Воронезькій області наближаються безпілотники. Сили ППО готові», – написав губернатор області Олександр Гусєв.

Нагадаємо, вранці 6 березня російська влада заявила про атаку дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза. 

Раніше у Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.

Теги: окупанти небезпека росія безпілотник

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