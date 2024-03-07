У Росії гучно: окупанти заявили про атаку дронів та повітряні тривоги
Росіяни традиційно звинувачують в атаках «київський режим»
У ніч на 7 березня безпілотники нібито атакували дві російські області. А в деяких областях під ранок оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють росЗМІ та губернатор Брянської області.
Влада Тульської області Росії заявила, що в ніч на 7 березня над областю було збито два безпілотники. Міністерство регіональної безпеки Тульської області стверджує, що руйнувань і постраждалих немає.
Також безпілотники нібито атакували Брянську область.
«Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА», – заявив губернатор області Олександр Богомаз.
За його словами, два безпілотних літальних апарати літакового типу було нібито знищено силами ППО над Клинцовським районом і Новозибківським міським округом.
До того ж, уранці в трьох областях Росії було оголошено повітряну тривогу.
Спочатку «ракетна небезпека» була оголошена в Курській області. Трохи пізніше в Білгородській та Воронезькій областях влада оголосила загрозу удару дронами.
«Шановні воронежці, оголошується небезпека атаки БпЛА! З боку України до Воронезькій області наближаються безпілотники. Сили ППО готові», – написав губернатор області Олександр Гусєв.
Нагадаємо, вранці 6 березня російська влада заявила про атаку дронів одразу у трьох областях. Під ударом аеродром, склад та нафтобаза.
Раніше у Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті.
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