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«Заповіт» Путіна: диктатор вирішив, кому передасть Росію

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Заповіт» Путіна: диктатор вирішив, кому передасть Росію
Президент країни-агресорки РФ чітко заявив про те, що хоче бачити військових на керівних державних посадах
фото з відкритих джерел

У Путін зазначив, що саме військових злочинців, які влаштовують терор Україні, можна називати «новою елітою Росії»

Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні «герої СВО». Про це президент країни-агресорки Володимир Путін заявив під час нещодавнього оголошення послання до Федеральних зборів. За його словами, саме російські військові, які брали участь у російсько-українській війні, повинні займати провідні позиції в державі.

«Вони (військові - ред.) і повинні виходити на провідну позицію і в системі освіти та виховання молоді, і в громадських об'єднаннях, в держкомпаніях, бізнесі, в державному та муніципальному управлінні, очолювати регіони, підприємства», – наголосив російський диктатор.

Окремо Путін зазначив, що саме «учасників СВО» можна називати «новою елітою Росії». Це він казав на пресконференції ще у 2023 році, і повторив це знову. Зараз Путін чітко заявив про те, що хоче бачити військових на керівних державних посадах.

«Наразі ветерани бойових дій зможуть подавати заяви на спеціальне навчання. Нова програма отримала назву «Час героїв» і буде схожа на інші освітні проекти у сфері держуправління «Школи губернаторів» та «Лідерів Росії». Заявки зможуть подавати військові та ветерани з вищою освітою та управлінським досвідом. Навчатимуть військових чиновники з Кремля, уряду, міністерств, глави регіонів і великих компаній», – заявив Путін.

Путін зазначив, що у переломні моменти історії саме такі люди, як «герої СВО», з'являються на передньому плані та беруть на себе відповідальність. На його думку, їм можна у майбутньому довірити Росію.

Стало відомо, що у Росії вбивця-окупант проводить відкриті уроки для дітей.

Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів. 

Також повідомлялося, що російський окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії». Напередодні вбивства росіянин скаржився, що його не поважають за «бойові заслуги».

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Теги: диктатор президент навчання військові вбивство путін

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