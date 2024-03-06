«Заповіт» Путіна: диктатор вирішив, кому передасть Росію

У Путін зазначив, що саме військових злочинців, які влаштовують терор Україні, можна називати «новою елітою Росії»

Росію в майбутньому можна передати та довірити таким людям, як нинішні «герої СВО». Про це президент країни-агресорки Володимир Путін заявив під час нещодавнього оголошення послання до Федеральних зборів. За його словами, саме російські військові, які брали участь у російсько-українській війні, повинні займати провідні позиції в державі.

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«Вони (військові - ред.) і повинні виходити на провідну позицію і в системі освіти та виховання молоді, і в громадських об'єднаннях, в держкомпаніях, бізнесі, в державному та муніципальному управлінні, очолювати регіони, підприємства», – наголосив російський диктатор.

Окремо Путін зазначив, що саме «учасників СВО» можна називати «новою елітою Росії». Це він казав на пресконференції ще у 2023 році, і повторив це знову. Зараз Путін чітко заявив про те, що хоче бачити військових на керівних державних посадах.

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«Наразі ветерани бойових дій зможуть подавати заяви на спеціальне навчання. Нова програма отримала назву «Час героїв» і буде схожа на інші освітні проекти у сфері держуправління «Школи губернаторів» та «Лідерів Росії». Заявки зможуть подавати військові та ветерани з вищою освітою та управлінським досвідом. Навчатимуть військових чиновники з Кремля, уряду, міністерств, глави регіонів і великих компаній», – заявив Путін.

Путін зазначив, що у переломні моменти історії саме такі люди, як «герої СВО», з'являються на передньому плані та беруть на себе відповідальність. На його думку, їм можна у майбутньому довірити Росію.

Стало відомо, що у Росії вбивця-окупант проводить відкриті уроки для дітей.

Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.

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Також повідомлялося, що російський окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії». Напередодні вбивства росіянин скаржився, що його не поважають за «бойові заслуги».