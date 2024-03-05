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Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
За словами Кірбі, РФ хоче нав’язати світові думку, що нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом
фото: AP

Росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, що Захід розділений

Російська пропаганда намагається створити хибне враження, що нібито на Заході є розбіжності щодо підтримки України. Так прокоментував перехоплену розмову німецьких офіцерів радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

«Це доводить лише те, що росіяни хочуть посіяти розкол і розбрат та намагаються продемонструвати, що Захід розділений. Звісно, це жодним чином не відповідає дійсності», – зазначив представник Білого дому.

Він додав, що росіяни хочуть створити видимість, що нібито не тільки серед країн Заходу, а й в уряді Німеччини немає єдності в підтримці України. Проте, за словами Кірбі, німецька сторона підтвердила, що є «ключовим другом, союзником і партнером» у цих зусиллях.

«Німеччина дійсно посилила активність у підтримці України. Ми вдячні їм за це, ми вдячні канцлеру Шольцу за його лідерство», – наголосив Джон Кірбі.

За його словами, РФ також хоче нав’язати світові думку, що нібито в Україні точиться війна між Росією та Заходом, зокрема НАТО.

«Путін хоче, щоб саме так думали люди замість того, що сталося насправді в лютому два роки тому, коли він вирішив вдертися в сусідню країну, яка не становила загрози ні йому, ні комусь іншому», – додав представник адміністрації США.

Нагадаємо, високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. 

Як відомо, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. 

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні. 

До слова, міністерство закордонних справ країни-агресокри викликало посла Німеччини на розмову після того, як російські ЗМІ опублікували перехоплений аудіозапис розмови між високопоставленими німецькими військовими, які обговорювали зброю для України.

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Теги: Німеччина пропаганда війна путін росіяни

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