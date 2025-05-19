Росія готується до війни з НАТО? На кордоні стало більше військової інфраструктури

Американські та фінські війська нещодавно провели в цьому регіоні складні арктичні військові навчання

Російські війська посилюють свою присутність на кордоні з державою – членом НАТО.

Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на супутникові знімки, пише «Главком».

Як зазначає видання, на знімках, підтверджених представниками НАТО, видно ряд за рядом нових наметів; нові склади, де можна зберігати військову техніку; ремонт укриттів для винищувачів; а також постійну будівельну діяльність на вертолітній базі, яка здебільшого не використовувалася та заросла.

«Поки що ці кроки виглядають як ранні етапи більшого, довгострокового розширення, і представники НАТО кажуть, що це зовсім не схоже на нарощування військ вздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році. Наразі Росія, стурбована війною в Україні, має дуже мало військ уздовж кордону, а фіни наполягають, що нічого з цього поки що не становить великої загрози», – зазначили у виданні.

Але Фінляндія є одним із найновіших членів НАТО, який приєднався два роки тому, і ці кроки, безсумнівно, відображають власне сприйняття Москвою загрози: цей 830-мильний (1335,7 км) кордон зараз є найдовшою лінією зіткнення західного альянсу з Росією. Військові аналітики прогнозують, що він може стати гарячою точкою, особливо враховуючи, що значна її частина знаходиться у спірному Північному полярному колі.

Американські та фінські війська нещодавно провели в цьому регіоні складні арктичні військові навчання, під час яких сотні солдатів бігали лісами, а фіни мчали між деревами на лижах. Ймовірний ворог? Росія.

Як підкреслюють у виданні, фінські представники оборонного відомства прогнозують, що якщо закінчиться фаза високої інтенсивності війни в Україні, тоді Росія передислокує тисячі військових на фінський кордон.

Фіни вважають, що у них є приблизно п'ять років, перш ніж Росія зможе наростити свої збройні сили до загрозливого рівня. Але вони впевнені, що це станеться, і що кількість російських військ, які їм протистоять, потроїться.

«Йтиметься про набагато вищу чисельність військ», – сказав бригадний генерал Пекка Турунен, директор Фінської оборонної розвідки.

З точки зору Москви, росіянам потрібно зміцнити свою оборону, щоб захиститися від розширення НАТО, що завжди було болючою темою. Країни Балтії були першими членами колишнього Радянського Союзу, які вступили до НАТО, що призвело до того, що великі ділянки кордону Росії зійшлися з кордонами НАТО.

«Російські збройні сили зазнали значного розширення», – сказав Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні. «Після війни сухопутні війська, ймовірно, будуть більшими, ніж до 2022 року. Дивлячись на заплановану реструктуризацію військових округів, очевидно, що вони нададуть пріоритет районам, що стоять перед НАТО».

Нагадаємо, поки світ прикутий до переговорів між РФ і Україною, Путін зосереджений виключно на війні. Колосальними темпами РФ нарощує війська на північному напрямку. За оцінками фахівцями йдеться про 500-600 тис. військових. Відновлюються старі військові бази, будуються склади, проходять навчання.