Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
Сьогодні російський диктатор оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною
фото: AP

Уперше Путін пригрозив створенням «санітарної зони» в Україні ще 13 червня 2023 року

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні вкотре заявив про створення «буферної зони» біля кордону з Україною, спровокувавши хвилю реакцій у тому числі на офіційному рівні. Проте за підрахунками ЗМІ, це вже восьма подібна заява за останні два роки. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що уперше Путін пригрозив створенням «санітарної зони» в Україні 13 червня 2023 року. Тоді він сказав, що в разі продовження українських обстрілів по російських регіонах, Росія повинна буде розглянути створення санітарної зони. Потім «демілітаризовану зону» Путін згадував 31 січня 2024 року.

18 березня 2024 року диктатор знову сказав, що РФ подумає над створенням «санітарної зони». Уже 17 травня Путін повідомив, що ЗС РФ почали створювати зону безпеки в Харківській області. Так, якщо вірити його словам, «буферну зону» в Україні роблять уже понад рік.

28 травня року Путін пригрозив, що в разі застосування ЗСУ далекобійної зброї «знову доведеться ухвалювати рішення про створення санітарної зони». 20 червня він сказав, що ЗС РФ роблять «санітарну зону» в Харківській області. А 12 березня цього року Путін доручив «особливо подумати» про створення «зони безпеки».

Реакція МЗС України

Голова МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що заява Путіна про створення «буферної зони» на кордоні з Україною пролунала на тлі міжнародних зусиль із досягнення припинення вогню.

Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів фото 1
скриншот

«Я нагадую світові, що заяви Путіна про «буферну зону» пролунали на тлі активних зусиль, спрямованих на досягнення повного, тривалого припинення вогню, припинення вбивств і просування миру. Ці нові агресивні заяви явно відкидають мирні зусилля і показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. На нього потрібно чинити більший тиск, щоб покласти край цій війні», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Володимир Путін визнав, що росіянам не солодко від агресії проти України. Тому він оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною.

Теги: путін росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві внаслідок атаки талися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами
Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічні удари по Україні
24 квiтня, 12:21
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
Кремль знову зробив заяву про путінське перемир’я на 9 травня
6 травня, 15:59
Конфуз стався на початку переговорів між російськими та китайськими чиновниками
Путін не зміг вимовити імʼя ключового соратника у війні проти України (відео)
8 травня, 14:54
Каллас: Ті, хто по-справжньому підтримує мир, 9 травня мають бути в Україні, а не в Москві
Європейський Союз наближається до створення трибуналу проти Кремля
9 травня, 04:55
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
9 травня, 07:20
Президент Володимир Путін вирішив проігнорувати перемир'я, запропоноване Україною
РФ атакує Україну «шахедами». Путін ігнорує перемир'я?
12 травня, 01:28

Політика

Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
Туск спростував дані WSJ про заяву Трампа, що Путін не хоче миру
Безпілотник атакував масштабний військово-патріотичний комплекс у Підмосковʼї
Безпілотник атакував масштабний військово-патріотичний комплекс у Підмосковʼї
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
Росія у небезпеці. Путін на четвертому році визнав, що росіяни страждають від його «спецоперації»
Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
Новий північнокорейський есмінець зазнав пошкоджень на очах у Кім Чен Ина
«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну
«Зʼясовуємо деталі по кожній людині». Зеленський провів нараду щодо обміну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
107K
Трамп йде
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
79K
Трамп повідомив лідерам ЄС, чому Путін не припинить війну
65K
Юрію Рибчинському – 80! Син назвав артистку, яку найбільше любить родина легендарного поета-пісняра
62K
Речник Путіна відреагував на пропозицію провести переговори у Ватикані

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua