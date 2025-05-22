Путін забувся, що вже оголошував створення буферної зони вісім разів

Уперше Путін пригрозив створенням «санітарної зони» в Україні ще 13 червня 2023 року

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні вкотре заявив про створення «буферної зони» біля кордону з Україною, спровокувавши хвилю реакцій у тому числі на офіційному рівні. Проте за підрахунками ЗМІ, це вже восьма подібна заява за останні два роки. Про це повідомляє «Главком».

Зазначається, що уперше Путін пригрозив створенням «санітарної зони» в Україні 13 червня 2023 року. Тоді він сказав, що в разі продовження українських обстрілів по російських регіонах, Росія повинна буде розглянути створення санітарної зони. Потім «демілітаризовану зону» Путін згадував 31 січня 2024 року.

18 березня 2024 року диктатор знову сказав, що РФ подумає над створенням «санітарної зони». Уже 17 травня Путін повідомив, що ЗС РФ почали створювати зону безпеки в Харківській області. Так, якщо вірити його словам, «буферну зону» в Україні роблять уже понад рік.

28 травня року Путін пригрозив, що в разі застосування ЗСУ далекобійної зброї «знову доведеться ухвалювати рішення про створення санітарної зони». 20 червня він сказав, що ЗС РФ роблять «санітарну зону» в Харківській області. А 12 березня цього року Путін доручив «особливо подумати» про створення «зони безпеки».

Реакція МЗС України

Голова МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що заява Путіна про створення «буферної зони» на кордоні з Україною пролунала на тлі міжнародних зусиль із досягнення припинення вогню.

скриншот

«Я нагадую світові, що заяви Путіна про «буферну зону» пролунали на тлі активних зусиль, спрямованих на досягнення повного, тривалого припинення вогню, припинення вбивств і просування миру. Ці нові агресивні заяви явно відкидають мирні зусилля і показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. На нього потрібно чинити більший тиск, щоб покласти край цій війні», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Володимир Путін визнав, що росіянам не солодко від агресії проти України. Тому він оголосив про створення «буферної зони безпеки» біля кордону з Україною.