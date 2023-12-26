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У російському Єйську пролунали потужні вибухи (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У російському Єйську пролунали потужні вибухи (відео)
В Єйську пролунало два потужних вибухи
фото: скріншот з відео

Пресслужба адміністрація Єйського району заявила про «навчальний» вибух

Ввечері в Єйську Краснодарського краю прогриміли вибухи. Про це написали в соцмережах місцеві жителі.

Як повідомили росіяни, у місті пролунало два потужних вибухи.

Натомість пресслужба адміністрація Єйського району заявила про «навчальний» вибух, інші ж росіяни писали про роботу ППО.

Нагадаємо, російські окупанти вчергове обстрілюють Херсон. Масована атака по місту триває понад дві години з різного озброєння.

Як повідомлялося, після збиття російських винищувачів на Херсонському напрямку війська РФ не застосовують керовані авіабомби.

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний каже, що наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни.

До слова, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БпЛА знищено.

Теги: війна росія вибух обстріл

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