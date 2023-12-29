Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Черкащині та в Сумах пролунали вибухи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Черкащині та в Сумах пролунали вибухи
Російські окупанти вчергове запустили ракети по Україні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3

Російські окупанти знову атакували Україну ракетами, зокрема вибухи пролунали у Сумській та Черкаській областях. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3. Згодом вони повідомили, що ракети рухаються з Курської області на Сумщину та на Черкащину.

Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні.

До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.

Теги: війна окупанти Черкащина Суми

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ» був знищений у Криму
Окупанти шукають інформаторів у Феодосії після знищення корабля «Новочеркаськ»
26 грудня, 23:31
У ворога є плани збільшення ракетного потенціалу, але до їх виконання йому ще далеко
Чи збільшилася кількість ракет у Росії: відповідь розвідки
25 грудня, 08:17
Житлові квартали Херсона зазнали руйнувань
Окупанти поцілили в завод у Херсоні
25 грудня, 08:08
СБУ оперативно затримала коригувальника російських ракет
Удар по кафе у Краматорську: СБУ назвала мотиви коригувальника
23 грудня, 10:39
«Путін кидає виклик тому самому міжнародному порядку, який ми допомогли побудувати», – Кірбі
Кремль подвоїв ставки – представник Білого дому
15 грудня, 10:35
Армія РФ перегруповує сили. Розвідка Естонії оцінила можливості окупантів
Армія РФ перегруповує сили. Розвідка Естонії оцінила можливості окупантів
8 грудня, 22:15
Дезінформаційні матеріали у іноземних ЗМІ можуть містити інформацію про нібито безперспективність українського спротиву
Розвідка повідомила, коли очікується активна фаза інформаційної атаки РФ
7 грудня, 10:27
ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
ЗСУ відбивають російські атаки на декількох напрямках: аналіз ISW
4 грудня, 03:44
Зеленський розповів, що сьогодні весь день робив на півдні України (відео)
Зеленський розповів, що сьогодні весь день робив на півдні України (відео)
29 листопада, 21:39

Події в Україні

У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен
У Львові внаслідок ракетного удару загинув відомий спортсмен
ЗСУ назвали кількість збитих літаків окупантів за 2023 рік
ЗСУ назвали кількість збитих літаків окупантів за 2023 рік
На Черкащині та в Сумах пролунали вибухи
На Черкащині та в Сумах пролунали вибухи
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
Розвідка розкрила план Кремля після ракетної атаки по Україні
Міноборони попередило про можливі повторні масовані атаки
Міноборони попередило про можливі повторні масовані атаки
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
42K
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє
42K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
24K
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
20K
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
18K
Удар по Львову. Окупанти влучили в багатоповерхівку, школи та садочок

Новини

Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
Сьогодні, 11:27
Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua