На Черкащині та в Сумах пролунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3

Російські окупанти знову атакували Україну ракетами, зокрема вибухи пролунали у Сумській та Черкаській областях. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

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Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3. Згодом вони повідомили, що ракети рухаються з Курської області на Сумщину та на Черкащину.

Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні.

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До слова, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.

Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.

Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.

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До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.

Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.

Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.

Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.