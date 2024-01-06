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Під час атаки 2 січня росіяни використали максимальний потенціал – експерт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під час атаки 2 січня росіяни використали максимальний потенціал – експерт
2 січня зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ
фото: glavcom.ua

Сергій Згурець: «Після цих атак росіяни зроблять висновки»

Під час останньої масованої атаки по Україні, 2 січня, російські загарбники задіяли майже максимальний потенціал для ударів: підняли у небо і літаки, і бомбардувальники, але українська ППО витримала. Із появою F-16, які ми маємо отримати від партнерів, ситуація покращуватиметься. Про це заявив в розмові з «Главкомом» директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

«Фактично росіяни використовували майже максимальний потенціал, який могли. Вони підняли в небо всі 10 носіїв «кинджалів», 18 бомбардувальників – тобто зараз вони на піку своїх обмежувальних характеристик з точки зору ракетоносіїв (не ракет). Могли ще «калібри» використовувати, але зараз бояться їх виводити, бо там караулять наші морські дрони. І оцей обмежуючий чинник в цій атаці був досить помітним. Фактично ця атака була певним показником стійкості нашого ППО», – зазначив директор компанії.

Під час атаки 2 січня росіяни використали максимальний потенціал – експерт фото 1

Велике сподівання Згурець покладає і на обіцяні F-16. «Якщо ми будемо активно отримувати ракети, отримуємо F-16, які переберуть на себе частину тягаря боротьби з повітряними цілями, то ситуація покращуватиметься», – переконаний фахівець.

Також Згурець наголосив, що удари по тих об'єктах, які обрав ворог, не впливають на ефективність українського промислового комплексу. «Вони частково можуть впливати на моральну стійкість населення, хоча мають, скоріше, навпаки консолідуючий характер. І збільшують злість, роздратування і розуміння того, що жодні перемовини неможливі, тому що ворог прийшов нас знищувати. Якщо наша політична і дипломатична еліта зможе цим скористатися, аби пришвидчити отримання тих чи інших зразків зброї, це буде дуже добре», – вважає експерт.

Нагадаємо, 2 січня зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ. На світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби.

Російські загарбники масованим ракетним обстрілом завдали удару по столиці України. Внаслідок атаки, за останніми даними, в одному з будинків у Соломʼянському районі, де сталася пожежа внаслідок російської ракетної атаки, поранено щонайменше 49 осіб та відомо про двох жертв.

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Теги: ворог обстріл росія росіяни Сергій Згурець системи ППО

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