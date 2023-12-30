«Бавовна» в Росії: окупанти заявили про збиття понад 30 дронів
Гучно було в чотирьох регіонах РФ
У ніч на 30 грудня російські засоби ППО нібито збили 32 українські безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями. Про це заявило міноборони країни-агресорки.
Повідомляється, що протягом ночі «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку» на об'єкти на території РФ.
Як повідомлялося, увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО.
За словами місцевих, вони чули щонайменше 20 потужних вибухів у місті.
Згодом місцеві повідомили про відключення водопостачання на кількох вулицях міста.
Також мешканці міста поділилися фото, на яких нібито зображені уламки збитих повітряних цілей.
Один із уламків пошкодив автомобіль місцевого жителя.
Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО.
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