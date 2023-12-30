«Бавовна» в Росії: окупанти заявили про збиття понад 30 дронів

Пошкодження в РФ у результаті роботи ППО окупантів

Гучно було в чотирьох регіонах РФ

У ніч на 30 грудня російські засоби ППО нібито збили 32 українські безпілотники над Московською, Брянською, Курською та Орловською областями. Про це заявило міноборони країни-агресорки.

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Повідомляється, що протягом ночі «припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку» на об'єкти на території РФ.

Як повідомлялося, увечері 29 грудня в російському Білгороді пролунали вибухи. Влада заявила про роботу ППО.

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За словами місцевих, вони чули щонайменше 20 потужних вибухів у місті.

Згодом місцеві повідомили про відключення водопостачання на кількох вулицях міста.

Також мешканці міста поділилися фото, на яких нібито зображені уламки збитих повітряних цілей.

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Один із уламків пошкодив автомобіль місцевого жителя.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що над Білгородом та Білгородським районом спрацювала ППО.