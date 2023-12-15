Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії

Пакет формально буде ухвалений найближчими днями

14 грудня держави Європейського Союзу погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Повідомляється, що угода стане офіційною в п'ятницю після уточнення процедурних кроків.

Інформацію про узгодження нового санкційного пакета також підтвердив редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк. За його словами, цей пакет формально буде ухвалений найближчими днями.

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Джозвяк зазначає, що в ЄС намагатимуться узгодити ще один пакет санкцій проти РФ до другої річниці її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомлялося напередодні, посли Євросоюзу не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії через позицію Австрії, якій не подобається, що в списку спонсорів війни перебуває Raiffeisen Bank.

Австрійські дипломати розповіли, що перед схваленням хочуть провести внутрішні перевірки. «Ми не проти пакету. Ми маємо вивчити юридичні аспекти», – сказав у коментарі Politico австрійський чиновник

Нагадаємо, ЄС підготував 12-й пакет санкцій проти РФ. У проєкті 12-го пакету санкцій проти Росії Європейська комісія, зокрема, пропонує нові заборони на продаж танкерів, які були у використанні. Це робиться для того, щоб Росія не могла обходити санкції, пов'язані з експортом нафти.