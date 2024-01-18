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Росіяни у паніці. Українські дрони тепер долітають до Ленінградської області

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіяни у паніці. Українські дрони тепер долітають до Ленінградської області
Ленінградська область стала найвіддаленішим регіоном, куди дістав український безпілотник
фото: newsweek.com

Російські ЗМІ повідомляють про «первую зафиксированную попытку атаки Вооруженных сил Украины по Ленобласти»

У ніч на 18 січня Україна вперше атакувала безпілотником Ленінградську область – найкоротша відстань (по повітрю) до Санкт-Петербурга складає понад 1200 км. Про це повідомило Міноборони Росії.

Міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі вводив план «Килим», встановлювалися обмеження на зліт та посадку літаків. Міноборони РФ стверджує, що дрон був перехоплений черговими засобами протиповітряної оборони, інформація про постраждалих чи руйнування відсутня.

Росіяни у паніці. Українські дрони тепер долітають до Ленінградської області фото 1

Окрім цього, ще один безпілотник літакового типу був збитий у Подільському міському окрузі Московської області. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон прямував у бік столиці.

Це перша зафіксована спроба атаки ЗСУ по Ленінградській області – до цього моменту найвіддаленішим регіоном, куди долітали українські дрони, була Псковська область. Найкоротша відстань до Пскова (по повітрю) складає 830 км. У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа. 

Нагадаємо, Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту.

Як раніше повідомлялося, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.

Читайте також: Безпілотники та артилерія ЗСУ ускладнюють логістику окупантів
Теги: безпілотник аеропорт Міноборони РФ

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