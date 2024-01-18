Росіяни у паніці. Українські дрони тепер долітають до Ленінградської області

Російські ЗМІ повідомляють про «первую зафиксированную попытку атаки Вооруженных сил Украины по Ленобласти»

У ніч на 18 січня Україна вперше атакувала безпілотником Ленінградську область – найкоротша відстань (по повітрю) до Санкт-Петербурга складає понад 1200 км. Про це повідомило Міноборони Росії.

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Міжнародний аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі вводив план «Килим», встановлювалися обмеження на зліт та посадку літаків. Міноборони РФ стверджує, що дрон був перехоплений черговими засобами протиповітряної оборони, інформація про постраждалих чи руйнування відсутня.

Окрім цього, ще один безпілотник літакового типу був збитий у Подільському міському окрузі Московської області. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що дрон прямував у бік столиці.

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Це перша зафіксована спроба атаки ЗСУ по Ленінградській області – до цього моменту найвіддаленішим регіоном, куди долітали українські дрони, була Псковська область. Найкоротша відстань до Пскова (по повітрю) складає 830 км. У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Нагадаємо, Збройні сили України отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів (БпЛА) AQ 400 Scythe, які дозволять завдавати ударів на сотні кілометрів у глибину Росії. Апарат здатен нести навантаження до 32 кг, яке може збільшитися до 70 кг за рахунок зменшення дальності польоту.

Як раніше повідомлялося, в листопаді в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ.