Україною шириться повітряна тривога: окупанти запустили «Шахеди» (мапа)

Окупанти запустили декілька груп ударних дронів

На світанку 5 січня у ряді областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, станом на 6:40 сирени тривоги вже пролунали в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій, Черкаській областях.

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Карта повітряних тривог має зараз такий вигляд:

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних БпЛА з півдня.

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«Щодо руху ударних ворожих БпЛА: група тримає напрямок із півдня через Смілу у напрямку Черкас; ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області», – повідомили Повітряні сили о 6:21.

О 6:48 повітряну тривогу було також оголошено в Київській області.

Як відомо, Росія постійно поповнює запаси «Шахедів» та запчастин до них. Відбувається регулярна активність бортів з Тегерану до Москви.