ЗСУ повідомили про нову тактику запуску «шахедів» росіянами

Російська армія намагається вишукувати системи ППО, тому обирає складні маршрути

Російські загарбники змінили тактику запуску ударних безпілотників по території України. Тепер окупанти запускають дрони через житлові квартали. Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише «Суспільне».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми фіксуємо таку зміну тактики ворога: вони дійсно намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, аби виснажувати систему протиповітряної оборони, ускладнювати нашу роботу, зокрема, і завдавати максимальної шкоди. Протягом цієї атаки нічної майже всі одесити фіксували прямування дронів просто серед житлових кварталів. Там, де в принципі не може бути розміщено стаціонарних систем ППО», – заявила Гуменюк.

За її словами, ймовірно під час останньої нічної атаки російська армія намагалася вишукувати системи ППО, тому обирала такі складні маршрути.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім цього уламки збитого дрона часто продовжують палати або під час падіння можуть спровокувати пожежу. Саме тому «Шахеди» можуть завдавати суттєвих руйнувань, бо військові не завжди збивають у повітрі бойову частину.

Триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками. РФ застосувала 46 БпЛА типу Shahed-136/131.