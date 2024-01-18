Безпілотники та артилерія ЗСУ ускладнюють логістику окупантів: аналіз ISW

Війська РФ нещодавно зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах

Російські та українські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Окупанти скаржаться, що безпілотники та артилерія ЗСУ ускладнюють логістику їхніх військ у Донецькій області. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та Петропавлівки; на північний захід від Кремінної біля Площанки та Макіївки; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; на південний захід від Кремінної біля Діброви, на північ від Григорівки; і на південь від Кремінної біля Білогорівки.

17 січня тривали позиційні бої поблизу Бахмута, але підтверджених змін фронту на цій ділянці не було. Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута поблизу Веселого, Білогорівки та Спірного; біля Роздолівки; біля Григорівки та Богданівки; поблизу Хромового та Іванівського; біля Кліщіївки та Андріївки.

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17 січня тривали позиційні бойові дії під Авдіївкою, однак підтверджених змін фронту на цьому ділянці не було. Позиційні бої тривали поблизу Новокалинового, Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу, біля Кам'янки, Сіверного, Первомайського та Невельського.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на захід від міста Донецьк поблизу Красногорівки та Мар’їнки та на південний захід від Донецька поблизу Георгіївки та Новомихайлівки.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські безпілотники та артилерія ускладнюють логістику Росії, а міни обмежують рух російських транспортних засобів.

17 січня на ділянці кордону Донецько-Запорізької областей тривали позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Бої тривали на південь від Вугледару, на північ від Новодонецького, на захід від Старомлинівки та біля Урожайного.

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Також точилися бої на заході Запорізької області, зокерма поблизу П’ятихаток, Копані, Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Російський «воєнкор» стверджував, що війська РФ нещодавно зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах, але також завдали ударів у тилових районах Кіровоградської, Харківської та Дніпропетровської областей. ISW спостерігає нещодавнє збільшення кількості ударів безпілотників «Шахед» по українських позиціях на передовій.

Українські війська утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області на тлі продовження позиційних бойових дій 17 січня, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Позиційні бої тривали під Кринками.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються заплутати протиповітряну оборону України.