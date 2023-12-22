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На Сумщині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Сумщині пролунали вибухи
фото ілюстративне

У низці областей України оголошена повітряна тривога

У ніч проти 22 грудня в Сумській області пролунали вибухи. Сили ППО збили ворожий безпілотник. Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

«Силами протиповітряної оборони знищено ворожий БПЛА типу «Шахед», – йдеться у повідомленні.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів на кількох напрямках. В низці областей України оголошена повітряна тривога. Людей закликають знаходитись в укриттях.

Як повідомлялося, увечері 21 грудня у Києві під час повітряної тривоги прогриміла серія гучних вибухів, працює ППО. Кличко повідомив, що є влучання в житловий будинок у Соломʼянському районі.

Нагадаємо, увечері 21 грудня повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА оголосили у столиці. Також сирени тривоги лунають на півночі, в центрі, східних, південних областях, а також на Вінниччині.

Теги: Сумщина тривога безпілотник будинок

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