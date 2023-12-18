Здатен бити вглиб Росії: з’явилося відео тестового польоту «українського Шахеда»

Вартість безпілотника AQ 400 Scythe стартує від 15 тис. дол.

Український журналіст Андрій Цаплієнко опубліковав відео з тестовим польотом українського безпілотника-камікадзе AQ 400 Scythe, який називають відповіддю на російські дрони-камікадзе типу Shahed-131/136.

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«Перші кадри тестового польоту нового українського БПЛА-камікадзе AQ 400 Scythe», – йдеться в підписі до відео.

Вартість цього безпілотника стартує від 15 тис. дол. Корпус дрона виконаний із фанери.

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Технічні характеристики AQ 400 Scythe:

злітна маса – 100 кг, з яких 32 кг становить корисне навантаження, яке може бути збільшене до 70 кг шляхом зменшення дальності польоту;

розмах крил – 2,3 м;

крейсерська швидкість – 144 км/год.

«Загальні витрати можна варіювати, тому що є опція «рій»: коли головний безпілотник супроводжує ще дев'ять за ним у район цілі», – додав Цаплієнко.

Детальніше про ці дрони «Главком» писав тут.

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Нагадаємо, триває 663-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.