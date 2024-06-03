Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину

Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз

Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада

Українські біженці, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Про це повідомляє Radio Prague International.

Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Чехія готова сплатити квитки до 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

У квітні, за даними МВС, у Чеській Республіці проживало близько 339 тис. громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

До слова, лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.

Як повідомлялося, Чеська Республіка прийняла набагато більше українських біженців, ніж може прийняти. Такою є думка чехів, згідно з національним опитуванням, результати якого були опубліковані 15 квітня у Празі. Понад 58% опитаних Інститутом вивчення громадської думки Чеської академії наук вважають, що кількість біженців вже за межами можливостей країни.