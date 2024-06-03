Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз
фото з відкритих джерел

Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада

Українські біженці, які отримали в Чехії статус тимчасового захисту і які хочуть повернутися на Батьківщину, тепер мають можливість скористатися допомогою від держави. Про це повідомляє Radio Prague International.

Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення, завдяки якому біженцям буде сплачено квитки на автобус, а хворим – транспортування в машині швидкої допомоги. Пілотний проєкт триватиме з червня до листопада.

Чехія готова сплатити квитки до 400 осіб, а також організувати санітарний транспорт максимум для 30 пацієнтів.

Концепцію добровільного повернення було затверджено урядом у середині травня. На програму виділено 5,5 млн крон. Біженці зможуть скористатися можливістю оплачуваного добровільного повернення лише один раз.

У квітні, за даними МВС, у Чеській Республіці проживало близько 339 тис. громадян України, які залишили Батьківщину через повномасштабне російське вторгнення.

До слова, лише 20 тис. українських біженців з-поміж їхньої загальної кількості у понад 342 тис. зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту.

Як повідомлялося, Чеська Республіка прийняла набагато більше українських біженців, ніж може прийняти. Такою є думка чехів, згідно з національним опитуванням, результати якого були опубліковані 15 квітня у Празі. Понад 58% опитаних Інститутом вивчення громадської думки Чеської академії наук вважають, що кількість біженців вже за межами можливостей країни.

Читайте також: Президент Чехії сумнівається, що Україна зможе повернути свої території найближчим часом
Теги: Чехія транспорт біженці автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада Ірландії може ухвалити нове рішення щодо біженців з України
Ірландія продовжує політику зміни правил для українських біженців
3 травня, 08:17
Пенсійний фонд у Польщі наповнююють зокрема і українці
Польща наповнює свій Пенсійний фонд завдяки українцям
8 травня, 08:26
Туреччина може змінити законодавство, аби побороти незаконну міграцію
Турецькі промисловці обурені деякими мігрантами
8 травня, 13:46
Ірландія скорочує підтримку для українців
Ірландія цього тижня планує ухвалити важливе рішення щодо українських біженців
14 травня, 19:05
Експравоохоронцям інкримінують державну зраду, посягання на недоторканність України, а також заволодіння вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем
Справи Майдану. Співробітники «Беркуту», які знущалися з активістів, отримали підозри
23 травня, 13:22
Українські діти матимуть неодмінно навчатись у школах Польщі
Які зміни чекають на українських дітей та їхніх батьків у Польщі із 1 вересня
21 травня, 08:12
Українських біженців поступово виселяють із державного житла у Чехії
Влада Чехії поставила ультиматум біженцям з України
29 травня, 08:48
Українці матимуть шукати собі нове житло уже влітку
Українців виселятимуть із соцжитла: влада німецької Саксонії пояснила, що відбувається
30 травня, 09:23
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що наразі питання відправки інструкторів в Україну не розглядається
Розміщення в Україні чеських військових: глава МЗС Ліпавський прокоментував
30 травня, 16:36

Соціум

Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув
На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув
Через комарів, які переносять страшну хворобу, одна з країн оголосила надзвичайний стан
Через комарів, які переносять страшну хворобу, одна з країн оголосила надзвичайний стан
Російський правозахисний фонд витратив мільйони на фінансування пропаганди в ЄС – ЗМІ
Російський правозахисний фонд витратив мільйони на фінансування пропаганди в ЄС – ЗМІ
Актор Джордж Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
Актор Джордж Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
У Стамбулі обвалився житловий будинок: міністр назвав ймовірну причину трагедії
У Стамбулі обвалився житловий будинок: міністр назвав ймовірну причину трагедії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
27K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
23K
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
17K
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
14K
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
7568
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua