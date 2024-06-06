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Росіяни вдарили авіабомбами по Селидовому на Донеччині, є поранені (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росіяни вдарили авіабомбами по Селидовому на Донеччині, є поранені (фото)
фото Селидівська міська рада, Facebook

 Внаслідок обстрілу поранено шість цивільних осіб. Їм надано першу медичну допомогу та доставлено до лікарні

У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних.  Про це повідомляє Селидівська міська рада.  

«5 червня 2024 року приблизно о 22.10 російські війська обстріляли двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» місто Селидове. Внаслідок обстрілу поранено шість цивільних осіб. Їм надано першу медичну допомогу та доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні. 

Селидівська міська рада повідомляє також, що у місті пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних
фото Селидівська міська рада., Facebook
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
фото Селидівська міська рада., Facebook
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
фото Селидівська міська рада., Facebook
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
фото Селидівська міська рада., Facebook
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
У середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове
фото Селидівська міська рада., Facebook

Нагадаємо, російські загарбники атакували туристичну цивільну інфраструктуру на Одещині. За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Раніше повідомлялося, що Росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала або пошкодила близько 210 тис. будівель в Україні. Водночас масштаби продовжують зростати.

До слова, уранці 4 червня Росія атакувала Дніпро. Є пошкодження цивільної інфраструктури, було поранено місцевих.

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Теги: місто Донеччина обстріл

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