Найближчі тижні визначать усе літо і багато в чому цей рік – Зеленський

Президент підкреслив, що Україна бачить загрози і має бути готова до реагування у відповідь

Президент України Володимир Зеленський дав кілька доручень підготовки до найважливіших зустрічей і прийняття рішень у червні, які визначать хід літа і року в цілому, включаючи мирний саміт, відносини з ЄС, позиції на передовій і внутрішнє виробництво, щоб забезпечити сприятливі результати для України. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Звернення президента України Володимира Зеленського pic.twitter.com/N5QfSIeO5i — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2024

Президент підкреслив, що Україна бачить загрози і має бути готова до реагування у відповідь.

«Дав сьогодні кілька доручень щодо підготовки наступних засідань Ставки та наступних рішень. Ми бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування. Зараз лише початок червня, а вже – саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік. Це стосується Саміту миру та нашої консолідації світу заради України, це стосується і Європи – наших відносин із Євросоюзом, це стосується, звичайно, і наших позицій на фронті, а також внутрішнього виробництва. У кожному із цих напрямів робимо все, щоб результати були – були в України», – сказав Зеленський.

Як відомо, саміт миру у Швейцарії відбудеться 15-16 червня. На нього мають приїхати представники урядів усіх континентів. Раніше такі дати називало агентство Swissinfo з посиланням на уряд Швейцарії.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.