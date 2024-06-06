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Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус на Нікопольщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус на Нікопольщині (фото)
Після влучанн ворожого безпілотника автобус зайнявся, рятувальники швидко загасили пожежу
фото Сергій Лисак, Telgram

За словами Лисака, постраждали люди, які знаходилися всередині автобуса. Це 38-річна жінка та чоловіки 52, 65 і 73 років

На Нікопольщині ворожий дрон поцілив у рейсовий автобус, постраждали четверо людей. Про це повідомив  начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

«На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе. Ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади. Вранці – знову прилітало по райцентру. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили», – розповів він.

За словами Лисака, постраждали люди, які знаходилися всередині. Це 38-річна жінка та чоловіки 52, 65 і 73 років.

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Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда
фото Сергій Лисак, Telgram

«Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач», – додав  начальник  Дніпропетровської обласної військової адміністрації. 

Нагадаємо, у середу ввечері російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних. Селидівська міська рада повідомляє також, що у місті пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.

Також російські загарбники атакували туристичну цивільну інфраструктуру на Одещині. За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Внаслідок атаки БПЛА вночі проти четверга, 6 червня, в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За словами посадовця, постраждалих та загиблих немає. На місці працюють усі відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що Росія від початку повномасштабного вторгнення зруйнувала або пошкодила близько 210 тис. будівель в Україні. Водночас масштаби продовжують зростати.

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Теги: Україна війна обстріл дрон

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