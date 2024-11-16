Ворог окупував село на Донеччині – DeepState

Окупанти просунулися біля Берестового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області

Російська армія окупувала село Максимівка, що на Донеччині. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Також, за словами аналітиків, окупанти просунулися біля Берестового, Кліщіївки, Андріївки, Новоолексіївки, Новоселидівки, Єлізаветівки, Рівнополя, у Сотницькому Козачку та Новій Іллінці.

Нагадаємо, що нині триває 997-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.

Також продовжується тиск противника з північної, південної та східної сторін на місто Курахове на Донеччині. На північ від міста окупанти не зупиняються у своїх спробах закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти.