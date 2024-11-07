Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
Росіяни стали заручниками в японському порту через поломку круїзного лайнера
фото із відкритих джерел

У Японії близько 600 росіян застрягли на круїзному лайнері через несправність

У японському порту через поломку на невизначений термін зупинився круїзний лайнер Spectrum of The Seas, на його борту застрягли близько 600 росіян. Про це пишуть росЗМІ. Судно 9 листопада мало прибути до китайського Шанхаю, але тепер дата зміщена на два дні до 11 листопада – у багатьох пасажирів через це згоряють квитки з КНР до Росії.

Один із пасажирів лайнера на ім'я Олександр заявив, що громадянам Росії не дають зійти на берег, тому що у них немає віз, а японська сторона не хоче йти на будь-які поступки в цьому питанні. За його словами, росіянам доводиться залишатися на судні, при цьому їм не дозволили дістатися аеропорту, щоб купити там квитки до Китаю.

Росіянам не дають зійти на берег, тому що у них немає віз
Росіянам не дають зійти на берег, тому що у них немає віз
rbc_news

Зазначається, що пасажири вже звернулися за допомогою до російського консульства. За словами Поліни, яка також знаходиться на борту лайнера, більшості її росіян не до позапланового відпочинку, оскільки вони втрачають великі гроші через квитки, а деяким зовсім скоро вже треба виходити на роботу.

Раніше стало відомо, що Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

У ресторані в Полтаві побито хлопця. У причетності підозрюється правоохоронець
У ресторані в Полтаві побито хлопця. У причетності підозрюється правоохоронець
У Росії масово отруїлися працівники авіазаводу
У Росії масово отруїлися працівники авіазаводу
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
Нардеп ініціює збільшення виплат при народженні дитини
Нардеп ініціює збільшення виплат при народженні дитини
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу
Пункти пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу
Росіяни починають заводити солдатів КНДР на позиції навколо Суджі
Росіяни починають заводити солдатів КНДР на позиції навколо Суджі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 листопада 2024
24K
Прогноз магнітних бур на 7-9 листопада: якою буде сонячна активність
8276
NYT: Північнокорейці зазнали значних втрат під час бою на Курщині
3901
Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
3651
Втрати ворога станом на 7 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Сьогодні, 09:45
Росіяни атакували дронами Київ, Зеленський поговорив з Трампом: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ранкові заморозки та хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 06:00
На Курщині сьогодні, ймовірно, приземлиться літак із партією військ КНДР – DW
Сьогодні, 03:13
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Вчора, 12:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua