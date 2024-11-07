Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів

У Японії близько 600 росіян застрягли на круїзному лайнері через несправність

У японському порту через поломку на невизначений термін зупинився круїзний лайнер Spectrum of The Seas, на його борту застрягли близько 600 росіян. Про це пишуть росЗМІ. Судно 9 листопада мало прибути до китайського Шанхаю, але тепер дата зміщена на два дні до 11 листопада – у багатьох пасажирів через це згоряють квитки з КНР до Росії.

Один із пасажирів лайнера на ім'я Олександр заявив, що громадянам Росії не дають зійти на берег, тому що у них немає віз, а японська сторона не хоче йти на будь-які поступки в цьому питанні. За його словами, росіянам доводиться залишатися на судні, при цьому їм не дозволили дістатися аеропорту, щоб купити там квитки до Китаю.

Росіянам не дають зійти на берег, тому що у них немає віз rbc_news

Зазначається, що пасажири вже звернулися за допомогою до російського консульства. За словами Поліни, яка також знаходиться на борту лайнера, більшості її росіян не до позапланового відпочинку, оскільки вони втрачають великі гроші через квитки, а деяким зовсім скоро вже треба виходити на роботу.

Раніше стало відомо, що Японія, у рамках домовленостей з країнами G7, узгодила надання Україні кредиту на суму 471,9 мільярда ієн ($3 млрд), який буде погашатися за рахунок доходів від заморожених активів Росії.