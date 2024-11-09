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Партизани виявили ППО у Севастополі та обіцяють росіянам «салюти»

Ірина Бура
glavcom.ua
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Партизани виявили ППО у Севастополі та обіцяють росіянам «салюти»
фото: «АТЕШ»

Загарбники побоюються чергових ударів з боку Сил оборони 

Партизани фіксують роботу радіолокаційної станції «Підліт»,  яку росіяни розмістили в районі Севастопольської бухти у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Вороги побоюються чергових ударів з боку Сил оборони та сподіваються, що ця радіолокаційна станція їм допоможе. Але партизани радять росіянам не плекати марних надій.

«Незважаючи на те, що «Підліт» – це радіолокаційна станція кругового огляду, здатна виявляти повітряні цілі на малих і гранично малих висотах у складній завадовій обстановці, у нас є сюрпризи у вигляді «салютів» , до яких вони точно не готові», – йдеться у повідомленні АТЕШ.

Нагадаємо, агенти «АТЕШ» відслідкували переміщення колони РЕБ «Палантин», що складається з 7 мобільних комплексів. Системи були вивезені із Санкт-Петербурга. «Палантин» є комплексом радіоелектронної боротьби оперативно-тактичного рівня. Комплекс здійснює радіоелектронну розвідку, придушує існуючі та перспективні системи зв’язку противника.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

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Теги: Севастополь росіяни партизани

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