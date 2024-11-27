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Чи варто мобілізувати жінок? Савченко відреагувала на скандальну тему

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи варто мобілізувати жінок? Савченко відреагувала на скандальну тему
«Я розумію, що немає різниці, громадянин чоловік чи жінка, ти будеш захищати свою країну, свою родину, бо вони прийдуть вбивати твоїх дітей. При потребі, всі це будуть робити»
фото: скриншот відео

Екснардепка вважає, що варто звернути увагу на чоловіків, які незаконно виїхали за кордон, аби не мобілізуватися до війська

Колишня народна депутатка та військовослужбовиця Надія Савченко заявила, що поширювати у суспільстві розмови про мобілізацію жінок мають право лише ті, хто безпосередньо служить та перебуває на фронті. Про це вона розповіла в інтервʼю на ютуб-каналі ProUA.

На думку Савченко, активно розмови про мобілізацію жінок почалися після заяви активістки та волонтерки Марії Берлінської, а також після слів ексголовнокомандувача ЗСУ, нині посла України в Британії Валерія Залужного. Тоді Залужний заявив: «Якщо доведеться мобілізувати жінок, щоб врятувати Європу від війни, ми, безумовно, це зробимо. Але, я вважаю, що ми повинні запобігти повномасштабній війні в Європі, як це було в 1939 році, іншими способами, а не шляхом призову українських жінок».

Надія Савченко різко відреагувала на такі слова генерала. «Ну от ви серйозно? Зараз ви мобілізували всіх чоловіків? Як це: захистити Європу від війни? Так може ми тоді мобілізуємо тих чоловіків, які в Європі? Хай прийдуть, захистять Україну, і тоді не буде війни в Європі. Давайте повернемо тих українських чоловіків, які втекли в Європу. Він (Залужний, – «Главком») допустив думку, що жінки можуть бути мобілізовані не для того, щоб захистити Україну від війни, бо війна в Україні вже йде, ми її допустили. Він говорить про те, що ми захистимо Європу, мобілізувавши жінок», – наголосила військова.

За словами екснардепки, немає різниці, чи ти чоловік чи жінка, адже «коли вони (росіяни, – «Главком») прийдуть вбивати, всі повинні захищати свою землю».

«Але чи мають право про це говорити політики, які на війну не пішли? Лідери суспільної думки, які від війни ховаються? Чи мають право вони про це говорити? Маю право я, бо вийшла з окопів, я туди й повернуся. Хто ще був там, щоб говорити про це?» – підсумувала Савченко.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що у Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті. За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

До слова, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої необхідності.

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Теги: Надія Савченко війна мобілізація жінка чоловік росіяни

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