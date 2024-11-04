Війська росіян просунулись одразу на кількох напрямках – карти ISW

Окупанти мають успіх на Донеччині та Луганщині

За останніми геолокаційними знімками, російські війська знову просуваються на Донбасі, зокрема в районах Сватового, Кремінної, Сіверська та Вугледару. Про це повідомляють аналітики у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Бойові дії на території Росії

За повідомленнями, російські сили нещодавно просунулися на основному українському виступі в Курській області під час боїв 3 листопада.

Фото: ISW

Російські воєнкори заявляють, що їхні війська просунулися полями на північ і північний захід від Погребки (на північний захід від Суджі) та поблизу Нової Сорочини (безпосередньо на південь від Погребки), а також захопили захисну смугу на схід від Малої Локні (південніше Нової Сорочини). Проте ISW не має візуального підтвердження цих заяв.

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бої у Глушківському районі.

Харківська область

Противник продовжував наступальні операції в районі Вовчанська та Хатища 2 та 3 листопада, але не просунувся.

Фото: ISW

Луганська область

Геолокаційні кадри від 3 листопада вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на східних околицях Андріївки (на захід від Сватового) та у північній частині Тернів (на північний захід від Кремінної).

Фото: ISW

Донецька область

Геолокаційні кадри від 2 листопада показують, як ЗСУ відбивають механізовану атаку РФ чисельністю в батальйон, в якій брали участь 120 росіян, 7 танків, 13 БМП і 2 плаваючі бронетранспортери МТ-ЛБ на північний схід від Веселого і на південь від Івано-Дар'євки (обидва на південний схід від Сіверська). Згідно з цими кадрами, ворог у цій місцевості має незначне просування.

Повідомляється, що російські війська 2 і 3 листопада продовжували атаки в Часовому Яру та в районі Предтечного, але не просунулися.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ заявили, що росіяни 1 листопада захопили Леонідівку (на південний захід від Торецька), але ISW не може незалежно перевірити ці заяви.

2 і 3 числа ворог продовжував атакувати на схід і на південний захід від Торецька в районі Щербинівки.

Джерела РФ стверджували, що росіяни 2 і 3 листопада просунулися на південь та південний схід від Покровська, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

Фото: ISW

Російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися до східної Новоолексіївки (на південь від Покровська та на захід від Селідово) та на південний схід від Лисівки (теж на південний схід Покровська). У російському Міноборони 3 листопада заявили, що російські війська захопили Вишневе (на захід від Селідово), хоча ISW не спостерігав російських військ, що діють у північно-західній частині населеного пункту на момент цієї публікації.

Аналітики пишуть, що противник продовжував наступ:

на схід від Покровська в районі Миколаївки, Проміня, Сухої Балки та Миролюбівки;

на південь від Покровська у районі Вишневого;

на південний схід від Покровська в районі Крутого Яру, Селідово, Сухого Яру та Новогродівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, показали, що підрозділи 33-го мотострілецького полку РФ просунулися у східній частині Антонівки (північний схід від Вугледару), а підрозділи 36-ї окремої мотострілецької бригади захопили Максимівку (північний захід від Вугледару).

Згідно з геолокаційними кадрами від 3 листопада, росіяни також захопили Катеринівку (північний схід від Вугледару) і просунулися до мосту на схід від Єлизаветівки (північний захід від Катеринівки).

Російські воєнкори також стверджували, що війська РФ просунулися в полях між Максимівкою та Ясною Поляною (на південний захід від Максимівки), але ISW не спостерігав візуального підтвердження цих заяв.

2 і 3 числа противник продовжував наступ:

на північ від Вугледара у районі Трудового;

на північний схід від Вугледару в районі Антонівки, Катеринівки та Костянтинівки;

на північний захід від Вугледару в районі Максимівки.

«Південна вісь»

Російські воєнкори заявили 3 листопада, що війська РФ просунулися на північний схід і на 1,5 км завширшки на північний захід від Роботино, на північний захід від Вербового (на південний схід від Роботино) і на 1,2 км у глибину вздовж п'ятикілометрового фронту на південний захід від Новопокровки (на північний схід від Роботино).

Фото: ISW

Проте, ISW не виявила візуального підтвердження цих російських заяв.

Російські війська 3 листопада провели локальні наземні атаки на лівобережжі Херсонської області. Згідно з Генштабом ЗСУ, 2 та 3 числа росіяни провели наступальні операції на східному березі Херсонської області та у дельті річки Дніпро в районі Козачих Таборів, Дніпрян та острова Козацький.

Протягом минулої доби держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 62 авіаудари, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 582 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.