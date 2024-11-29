Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування

У судна Sh Diana виникли проблеми з двигуном, через що довелося скасувати поїздку, що розлютило росіян

Понад 170 туристів застрягли на круїзному лайнері в Антарктиці

Понад 170 пасажирів, зокрема російські туристи, застрягли на круїзному лайнері в Антарктиці, деякі з них розпочали голодування. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT. За його даними, у судна Sh Diana виникли проблеми з двигуном, через що довелося скасувати поїздку.

Наразі корабель зі швидкістю 11 кілометрів на годину прямує до міста Ушуая на півдні Аргентини для ремонту. Передбачається, що туристи причалять вже 30 листопада, щоб 3 грудня після інженерних робіт судно вирушило до свого наступного круїзу.

При цьому компанія Swan hellenic відмовляється відшкодовувати пасажирам повну вартість туру, який коштував їм у середньому мільйон рублів, тому мандрівники з Росії почали протестувати і влаштували голодування. Вони мають намір добиватися повної компенсації.

До слова раніше човен із 40 туристами з Росії ледь не опинився у відкритому океані під час екскурсії в Таїланді. Через деякий час після відплиття на судні закінчилося паливо, його почало відносити у бік Індійського океану. Капітан човна подав сигнал лиха, але допомога прийшла лише через три години. Наголошується, що навколо судна кружляли акули, але нещасного випадку вдалося уникнути.

Нагадаємо, в Японії в порту через поломку зупинився круїзний лайнер Spectrum of the Seas, на його борту було близько 600 росіян. При цьому влада країни не дозволила їм зійти на берег. Ремонтні роботи завершилися 8 листопада, росіяни змогли благополучно дістатися Китаю.