Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері

Неймовірну подорож на борту лайнера здійснили 650 мандрівників

Найдовший круїз у світі на борту Ultimate World Cruise тривав 9 місяців, а точніше 275 днів. Менше ніж за рік туристи встигли побувати у 65 країнах. Про це пише New York Post.

Щоб вирушити у 9-місячне плавання, учасникам довелося віддати від $60 до 120 тис. Більшість пасажирів склали люди похилого віку, але були і сім'ї з дітьми, які протягом усього цього часу продовжували навчатися в школі, а також студенти. Звичайно, такий формат подорожі зібрав разом і чимало блогерів і контент-мейкерів.

У грудні лайнер під назвою «Серенада морів» вирушив до Латинської Америки, потім до Антарктиди, заїхав на Гаваї і став тримати курс на Океанію. Далі маршрутом були країни Південно-Східної Азії (включаючи Китай та Японію), Шрі-Ланка та Індія, а також Близький Схід. Звідти лайнер перемістився до Середземномор'я, обігнув Європу та вийшов у Балтійське море. І нарешті вирушив на північ – у бік Ісландії та Гренландії, а через Канаду 10 вересня повернувся до Майамі.

За час поїздки лайнер встиг зіткнутися з ураганом Беріл та забороною на вихід у Червоне море. За такий тривалий період загинуло кілька пасажирів. А самі туристи, які вирушили у подорож у парах, почали розповідати, що зазнають труднощів у стосунках.

Думки про такий досвід розійшлися: комусь низка пейзажів, що нескінченно змінюються, здалося втомливою – в результаті не запам'яталося практично нічого конкретного, хтось за цей час встиг освоїтися як вдома і почав сприймати круїз як повсякденну рутину, але були й ті, хто назвав цю ідею найкращою пригодою в житті. До речі, Royal Caribbean вже анонсували наступний аналогічний за тривалістю тур.

До слова, вперше у світі Сінгапур пропонує люксові круїзи для котів.Тепер господарі разом зі своїми вихованцями можуть вирушити у розкішну подорож на заході сонця на борту корабля.