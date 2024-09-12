Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
Найдовший круїз у світі завершився
фото із відкритих джерел

Неймовірну подорож на борту лайнера здійснили 650 мандрівників

Найдовший круїз у світі на борту Ultimate World Cruise тривав 9 місяців, а точніше 275 днів. Менше ніж за рік туристи встигли побувати у 65 країнах. Про це пише New York Post.

Щоб вирушити у 9-місячне плавання, учасникам довелося віддати від $60 до 120 тис. Більшість пасажирів склали люди похилого віку, але були і сім'ї з дітьми, які протягом усього цього часу продовжували навчатися в школі, а також студенти. Звичайно, такий формат подорожі зібрав разом і чимало блогерів і контент-мейкерів.

У грудні лайнер під назвою «Серенада морів» вирушив до Латинської Америки, потім до Антарктиди, заїхав на Гаваї і став тримати курс на Океанію. Далі маршрутом були країни Південно-Східної Азії (включаючи Китай та Японію), Шрі-Ланка та Індія, а також Близький Схід. Звідти лайнер перемістився до Середземномор'я, обігнув Європу та вийшов у Балтійське море. І нарешті вирушив на північ – у бік Ісландії та Гренландії, а через Канаду 10 вересня повернувся до Майамі.

За час поїздки лайнер встиг зіткнутися з ураганом Беріл та забороною на вихід у Червоне море. За такий тривалий період загинуло кілька пасажирів. А самі туристи, які вирушили у подорож у парах, почали розповідати, що зазнають труднощів у стосунках. 

Думки про такий досвід розійшлися: комусь низка пейзажів, що нескінченно змінюються, здалося втомливою – в результаті не запам'яталося практично нічого конкретного, хтось за цей час встиг освоїтися як вдома і почав сприймати круїз як повсякденну рутину, але були й ті, хто назвав цю ідею найкращою пригодою в житті. До речі, Royal Caribbean вже анонсували наступний аналогічний за тривалістю тур.

До слова, вперше у світі Сінгапур пропонує люксові круїзи для котів.Тепер господарі разом зі своїми вихованцями можуть вирушити у розкішну подорож на заході сонця на борту корабля. 

Читайте також:

Теги: лайнер плавання туризм море подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість мігрантів які нелегально прибули до Британії цього року – майже 20 тисяч
Кількість нелегальних мігрантів у Британії після виборів знову зашкалює – Daily Mail
19 серпня, 18:14
Майорка може заборонити одну систему обслуговування у готелях
Перший курорт у Європі може заборонити систему all inclusive
19 серпня, 14:20
Дружбівський кар'єр найбільш популярний серед туристів
Купальний сезон на Житомирщині: де поплавати в останні дні літа
20 серпня, 07:00
Ярослав Денисенко здобув дебютне паралімпійське золото в кар'єрі
Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024
4 вересня, 19:58
Висока ціна на пляжних місць на узбережжі Італії часто відлякувала туристів
Кінець пляжній мафії: Італія на вимогу ЄС наведе порядок на узбережжі
6 вересня, 16:36
медалей: 1золота, 3срібні та 2 бронзові — такий здобуток спортсменів збірної України у дев'ятий день змагань на Паралімпійських іграх
Українські паралімпійці здобули шість медалей у дев'ятий день змагань у Парижі
6 вересня, 23:15
Доступ до фонтану Треві із резервацією часу може обійтись туристу один євро
Відвідування найвідомішого фонтану у Римі може стати платним
5 вересня, 15:32
Навчання російських військових триватиме до 16 вересня
Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання
10 вересня, 15:38
У європейських морях перли раніше ніколи не вирощували
Через глобальне потепління у європейських морях може стартувати новий бізнес
Вчора, 17:00

Соціум

Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
Закінчився найдовший круїз у світі: скільки днів туристи провели на лайнері
Патріарх Кирило після хресного ходу відчув себе зле, йому викликали швидку (фото)
Патріарх Кирило після хресного ходу відчув себе зле, йому викликали швидку (фото)
Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, – Liberation
Telegram після затримання Дурова почав співпрацювати зі слідством, – Liberation
Сплутали з дроном. Росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області
Сплутали з дроном. Росіяни обстріляли власний літак у Мурманській області
В Омську спалахнув військовий завод, валить густий стовп диму (відео)
В Омську спалахнув військовий завод, валить густий стовп диму (відео)
Помер відомий журналіст Микола Сванідзе, котрий закликав Путіна схаменутися
Помер відомий журналіст Микола Сванідзе, котрий закликав Путіна схаменутися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
29K
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
6383
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Вчора, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua