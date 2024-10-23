Російська армія просунулася в Курській області: деталі від ISW

Російські джерела повідомили про інтенсивні бої та українські контратаки на південний схід від Коренево Курської області

Російські сили нещодавно просунулися в північній частині виступу Курської області. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, свідчать про те, що російські війська просунулися на південь від Шептухівки (на південний схід від Коренево) під час двох механізованих штурмів на рівні взводу.

Російські джерела повідомили про інтенсивні бої та українські контратаки на південний схід від Коренево, зокрема біля Зеленого Шляху, Новоіванівки та Любимівки. Українські джерела заявили, що українські сили вперше використовують танки M1 Abrams в Курській області під час атак поблизу Новоіванівки.

Російський військовий блогер заявив, що бої також продовжуються на захід від основного виступу Курської області в Глушковському районі поблизу Нового Пути (на південний захід від Глушково). Повідомляється, що підрозділи 137-го повітряно-десантного полку, 1434-го «Ахмат-Чечня» полку (ймовірно, мобілізованого полку) і 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ) діють поблизу Любимівки, тоді як підрозділи 11-ї ПДВ бригади діють на південний схід від Суджі.

Нагадаємо, що російська армія окупувала Новосадове Донецької області. Також окупанти просунулися у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

До слова, нещодавно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій.