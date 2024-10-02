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Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
На фронті відбулося 110 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку

Російські загарбники вчора завдали по території України два ракетні удари, 59 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 104 КАБ) та 446 ударів дронами-камікадзе, здійснив 2713 обстрілів позицій наших військ.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 110 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку.

На Харківському напрямку

Російські терористи п’ять разів безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Стариці і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. Ситуація контрольована.

За наявною інформацією на даному напрямку за сьогодні противник втратив 89 осіб вбитими та пораненими, також українськими захисниками знищено два та пошкоджено три одиниці автомобільної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

На цей час 13 боєзіткнень в районах Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки завершились, ще десять атак триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 2

На Лиманському напрямку

За день російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Невське, Новосадове та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Завершились невдачею п’ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Григорівки та в напрямку Ступочків. На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні десять разів штурмували в районах Торецька та Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація. Продовжуються бойові дії у п’яти локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 4

На Покровському напрямку

Впродовж дня загалом здійснив 22 штурмові та наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Єлізаветівки та Лисівки. Три боєзіткнення на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 61 та поранили 102 окупанта. Знищено шість бойових броньованих машин, шість автомобілів та склад боєприпасів. Також пошкоджено три ворожих ББМ та дві одиниці автомобільної техніки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 5

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 21 бойове зіткнення. Досі триває вісім атак окупаційних військ поблизу Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 6

На Времівському напрямку

На Времівському напрямку ворог намагався прорватися до Богоявленки, але на заваді цьому стали наші мужні захисники.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 7

На Оріхівському напрямку

 За день ворог здійснив три безуспішні атаки неподалік населених пунктів Новоданилівки і Малих Щербаків. Триває атака поблизу Кам’янського. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року фото 8

На інших напрямках – без особливих змін.

Нагадаємо, триває 952-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб ворог

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