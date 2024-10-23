Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія окупувала населений пункт на Донеччині

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія окупувала населений пункт на Донеччині
мапа: DeepState

Окупанти просунулися у Харківській, Донецькій та Херсонській областях

Російська армія окупувала Новосадове Донецької області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Також окупанти просунулися у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

«Ворог окупував Новосадове, а також просунувся у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що наступною метою російських військ стане Запоріжжя. Вони можуть розпочати наступ на це місто. Джерело зазначає, що Росія, можливо, вже відновила контроль над половиною територій, які Україна звільнила в Курській області у серпні 2024 року. Це було єдине суттєве просування українських сил після контрнаступу у 2023 році, підкреслює видання.

До слова, нещодавно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій.

Читайте також:

Теги: росія окупанти Донеччина Україна окупація росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ мобілізуватиме чоловіків віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі
Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб
30 вересня, 12:59
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг висловилася про співпрацю Росії та КНДР
Росія ділиться ядерними й космічними технологіями з Іраном: Австралія зробила заяву
30 вересня, 22:12
Тарас Процев’ят – український діяч, народний депутат другого скликання
Помер науковець та колишній народний депутат Тарас Процев’ят
30 вересня, 18:37
Російські ракети були запущені з Курської та Бєлгородської областей, а також із районів Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ і Єйськ
Росія запустила по Україні понад 80 ракет та дронів: як відпрацювала ППО
7 жовтня, 12:07
Пожежа на нафтобазі в Феодосії після удару ЗСУ
Британська розвідка проаналізувала удар ЗСУ по найбільшій нафтобазі у Криму
17 жовтня, 12:50
Зеленський представляє План перемоги у Раді
Україна воює з трьома країнами – президент
16 жовтня, 12:41
Путін та Джордж Буш-молодший
Ексдиректор ЦРУ розповів, до яких слів Путіна США дарма не поставилися серйозно
19 жовтня, 18:56
Енергетики намагаються відновити розподіл електроенергії
Росія атакувала енергооб'єкт на Сумщині: знеструмлено 37 тис. споживачів
20 жовтня, 10:06
На Курщині українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів
На Курщині українські десантники знищили підрозділ російських морпіхів
20 жовтня, 12:59

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
Росія окупувала населений пункт на Донеччині
Росія окупувала населений пункт на Донеччині
Окупанти можуть розпочати наступ на Запоріжжя: деталі від The Economist
Окупанти можуть розпочати наступ на Запоріжжя: деталі від The Economist
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2024 року
Чи є загроза прориву окупантів поблизу Херсона? Речник Сил оборони півдня відповів
Чи є загроза прориву окупантів поблизу Херсона? Речник Сил оборони півдня відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 жовтня: ситуація на фронті
74K
Північна Корея відповіла на звинувачення у відправленні своїх військ до РФ
64K
Перша жертва прокурорів-інвалідів
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 жовтня 2024
12K
Юна дівчина отримала з бюджету понад 6 млн грн для проведення чемпіонату України з гімнастики, – ЗМІ
12K
Білий дім прокоментував саміт БРІКС в Росії

Новини

23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Криза у Boeing та Intel є надзвичайною ситуацією для економіки США – WSJ
Вчора, 14:34
Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Вчора, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Вчора, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
21 жовтня, 12:51

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua