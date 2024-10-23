Росія окупувала населений пункт на Донеччині

Окупанти просунулися у Харківській, Донецькій та Херсонській областях

Російська армія окупувала Новосадове Донецької області. Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState.

Також окупанти просунулися у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

«Ворог окупував Новосадове, а також просунувся у Кругляківці, біля Богоявленки, Зоряного, Селидового та Новодмитрівки», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що наступною метою російських військ стане Запоріжжя. Вони можуть розпочати наступ на це місто. Джерело зазначає, що Росія, можливо, вже відновила контроль над половиною територій, які Україна звільнила в Курській області у серпні 2024 року. Це було єдине суттєве просування українських сил після контрнаступу у 2023 році, підкреслює видання.

До слова, нещодавно російські війська відновили наступ у прикордонній зоні між Донецькою та Запорізькою областями, досягнувши певних тактичних успіхів. Проте ці дії поки що не виглядають як частина ширших наступальних операцій.