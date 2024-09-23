Противник уперся у Покровськ і Селидове. Огляд бойових дій

Окупанти стають слабкіше на лінії фронту, але наступ триває

Друзі, на вихідні огляд відкладав з двох причин. Перше – напруження бойових дій було настільки сильним, що ситуація могла змінитися протягом кількох годин і написане втрачало сенс. Друге – повідомлення «з землі» були майже всі погані. Удари по тилу супротивника – блискучі. На лінії бойового зіткнення погано. Просто не було жодного бажання щось писати. Цієї ночі можна констатувати, що інтенсивність та кількість штурмів наших позицій пішли на спад. І можна оцінити, що вдалося противнику за кілька днів повної напруги зусиль на всіх ділянках.

Фактично окупанти намагалися повторити або вдати, що зараз не осінь 2024, а весна 2022. Одночасно наступати скрізь. Підтягнули резерви, підкопили бк та техніку та ламанулися на штурми. Результати є практично скрізь. Навіть у Часовому Яру, де здавалося б безнадійно вперлися у канал.

Бої у Нью-Йорку найжорстокіші. Горить Торецьк. Противник заходить до Пречистівки та просувається у районі Водяного. Більшості ці назви мало що скажуть, бо резюмую – Вугледар беруть у кліщі. Паршива ситуація. Штурмувати Покровськ сил немає, місто Селидове виявилося їм теж не по зубах. Як я і писав тиждень тому, противник переносить зусилля на південь і рветься до Курахового. Проміжні етапи Цукурине та Гострий. Там найжорсткіші бої.

Ось тільки коли емоції йдуть і аналізуєш загальну ситуацію, трохи заспокоюєшся. Результати мають, але дуже скромні. Незрівнянні з вкладеними ресурсами. ЗСУ знову зірвали практично всі амбітні плани супротивника. Минуснувши у критичну добу по 22 танки і півтори тисячі особового складу. Бої у Нью-Йорку? А всі пам'ятають, що ще недавно вони його повністю зайняли, і це було правдою. Але... тепер там знову бої. Ми повернулися. У Часіку вони щодня переходять канал і закріплюються, це правда. Тільки через день це нові штурмовики та нові свіжі точки переходу. Їх котики з 24-ої вичищають у нуль. Щодня.

Хто пам'ятає, до якого вересня вони мали взяти Покровськ? І стаття у The Times, про те, що окупанти візьмуть Покровськ і підуть на Дніпро та Запоріжжя – не забули? Я голос тоді зірвав, доводячи, що Покровськ із Мирноградом їм не по зубах і ні про яке «далі на Дніпро» не йдеться. Все, вперлися. Ще маневрують, накривають із чого можуть, але вже усвідомили масштаб проблеми. Покровськ не по зубах. Доводиться шукати варіанти просування на південь. А на південь із Селидовим за два дні теж не склалося. При тому, що туди одразу кинули цілий корпус та танкові сили окремо.

Тож катастрофи немає. Противник уперся у Покровськ і Селидове, як ми й припускали ще два-три тижні тому. І змушений знову шукати шпаринку, щоб просочуватися. Це Курахове та Вугледар. Там зараз найпекельніша, найбільш паршива ситуація. До Вугледару вони пробиваються з обох боків, а це загрожує логістиці, і результат буде прогнозовано поганий. А по Кураховому проти нас плаский рельєф. Саме містечко затиснуте між місцевою дорогою за якою водосховище та трасою на Запоріжжі. Втім, промзона ТЕС на березі та забудова можуть стати серйозною проблемою для наступаючих.

Коротко все. Найближчий розвиток подій залежить від того, чи знайде ворога нові резерви. Щоб перекрити свої щоденні втрати та продовжувати тиск на цих напрямках з тією ж інтенсивністю. Удари наших дронів по тилах і ракетах по складах і логістиці недалеко від фронту сильно ускладнюють завдання. І дефіцит людей, у сенсі росіян, відчувається. Десантуру з Краматорського повністю перекинули на Курську область. Остання осінь? Найжорсткіша, яка багато у чому стане визначальною...