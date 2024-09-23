Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Противник уперся у Покровськ і Селидове. Огляд бойових дій

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ знову зірвали практично всі амбітні плани супротивника
фото: zsu.gov.ua

Окупанти стають слабкіше на лінії фронту, але наступ триває

Друзі, на вихідні огляд відкладав з двох причин. Перше – напруження бойових дій було настільки сильним, що ситуація могла змінитися протягом кількох годин і написане втрачало сенс. Друге – повідомлення «з землі» були майже всі погані. Удари по тилу супротивника – блискучі. На лінії бойового зіткнення погано. Просто не було жодного бажання щось писати. Цієї ночі можна констатувати, що інтенсивність та кількість штурмів наших позицій пішли на спад. І можна оцінити, що вдалося противнику за кілька днів повної напруги зусиль на всіх ділянках.

Фактично окупанти намагалися повторити або вдати, що зараз не осінь 2024, а весна 2022. Одночасно наступати скрізь. Підтягнули резерви, підкопили бк та техніку та ламанулися на штурми. Результати є практично скрізь. Навіть у Часовому Яру, де здавалося б безнадійно вперлися у канал.

Бої у Нью-Йорку найжорстокіші. Горить Торецьк. Противник заходить до Пречистівки та просувається у районі Водяного. Більшості ці назви мало що скажуть, бо резюмую – Вугледар беруть у кліщі. Паршива ситуація. Штурмувати Покровськ сил немає, місто Селидове виявилося їм теж не по зубах. Як я і писав тиждень тому, противник переносить зусилля на південь і рветься до Курахового. Проміжні етапи Цукурине та Гострий. Там найжорсткіші бої.

Ось тільки коли емоції йдуть і аналізуєш загальну ситуацію, трохи заспокоюєшся. Результати мають, але дуже скромні. Незрівнянні з вкладеними ресурсами. ЗСУ знову зірвали практично всі амбітні плани супротивника. Минуснувши у критичну добу по 22 танки і півтори тисячі особового складу. Бої у Нью-Йорку? А всі пам'ятають, що ще недавно вони його повністю зайняли, і це було правдою. Але... тепер там знову бої. Ми повернулися. У Часіку вони щодня переходять канал і закріплюються, це правда. Тільки через день це нові штурмовики та нові свіжі точки переходу. Їх котики з 24-ої вичищають у нуль. Щодня.

Хто пам'ятає, до якого вересня вони мали взяти Покровськ? І стаття у The Times, про те, що окупанти візьмуть Покровськ і підуть на Дніпро та Запоріжжя – не забули? Я голос тоді зірвав, доводячи, що Покровськ із Мирноградом їм не по зубах і ні про яке «далі на Дніпро» не йдеться. Все, вперлися. Ще маневрують, накривають із чого можуть, але вже усвідомили масштаб проблеми. Покровськ не по зубах. Доводиться шукати варіанти просування на південь. А на південь із Селидовим за два дні теж не склалося. При тому, що туди одразу кинули цілий корпус та танкові сили окремо.

Тож катастрофи немає. Противник уперся у Покровськ і Селидове, як ми й припускали ще два-три тижні тому. І змушений знову шукати шпаринку, щоб просочуватися. Це Курахове та Вугледар. Там зараз найпекельніша, найбільш паршива ситуація. До Вугледару вони пробиваються з обох боків, а це загрожує логістиці, і результат буде прогнозовано поганий. А по Кураховому проти нас плаский рельєф. Саме містечко затиснуте між місцевою дорогою за якою водосховище та трасою на Запоріжжі. Втім, промзона ТЕС на березі та забудова можуть стати серйозною проблемою для наступаючих.

Коротко все. Найближчий розвиток подій залежить від того, чи знайде ворога нові резерви. Щоб перекрити свої щоденні втрати та продовжувати тиск на цих напрямках з тією ж інтенсивністю. Удари наших дронів по тилах і ракетах по складах і логістиці недалеко від фронту сильно ускладнюють завдання. І дефіцит людей, у сенсі росіян, відчувається. Десантуру з Краматорського повністю перекинули на Курську область. Остання осінь? Найжорсткіша, яка багато у чому стане визначальною...

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ЗСУ армія Україна війна Донбас окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станіслав Асєєв створив фонд Justice Initiative Fund, мета якого – збирати інформацію про військових злочинців у російській війні в Україні
«Єдина країна – не абстракція»: Портрет Станіслава Асєєва до Дня Незалежності
23 серпня, 19:50
Церква на чолі з митрополитом Онуфрієм пішла у суди. Київська митрополія РПЦ намагається визнати нечинним новий Висновок релігієзнавчої експертизи про зв’язок з Москвою
Заборона Московської церкви. Хроніка контратаки Війна і церква
Сьогодні, 09:30
За відсутності обстрілів, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення світла
«Укренерго» повідомило, як вплинув сьогоднішній обстріл на ситуацію зі світлом
26 серпня, 15:55
Ворог запустив ракету курсом на Полтаву
На Полтавщині вибухи: ЗСУ попередили про ракетну загрозу
3 вересня, 09:26
Рік тому співвідношення кількості снарядів, які використовують ЗСУ та армія РФ на фронті, складало один до шести, а подекуди навіть один до десяти
Сирський розповів, яка різниця у використанні снарядів між ЗСУ та окупантами
9 вересня, 08:18
Після влучних ударів позиції росіян були знищені, внаслідок ураження спалахнула пожежа.
Військові ліквідували росіян-операторів дронів на Покровському напрямку (відео)
11 вересня, 11:22
Компанія побудує установки зі зберігання енергії з загальною потужністю 200 МВт
ДТЕК інвестує €140 млн в установки зберігання енергії
12 вересня, 16:06
Окупант почув повідомлення з дрона та вирішив здатися
Росіянам наказав здатися в полон голос із неба
14 вересня, 15:10
Зеленський повідомив, що «план перемоги» вплине на дипломатичні відносини з Росією
Зеленський повідомив, що «план перемоги» вплине на дипломатичні відносини з Росією
21 вересня, 12:01

Кирило Сазонов

Противник уперся у Покровськ і Селидове. Огляд бойових дій
Противник уперся у Покровськ і Селидове. Огляд бойових дій
Нам потрібна серйозна розмова про війну та ЗСУ
Нам потрібна серйозна розмова про війну та ЗСУ
Євросоюз хоче створити альтернативу НАТО. І це логічний крок
Євросоюз хоче створити альтернативу НАТО. І це логічний крок
У Росії завершуються охочі воювати?
У Росії завершуються охочі воювати?
Битва за Донбас: окупанти зміщають акценти, але ресурси на межі
Битва за Донбас: окупанти зміщають акценти, але ресурси на межі
Обидві сторони виснажені, але хто першим провалиться? Ситуація на фронті
Обидві сторони виснажені, але хто першим провалиться? Ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
38K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024
9976
ЗСУ могли б звільнити Крим за два тижні: офіцер назвав умову
7725
23 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua