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У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею»
Ганна Фесун була підприємицею та власницею кавʼярні у Києві, однак останні чотири роки називає себе «цілителькою»
фото: соціальні мережі Ганни Фесун

Ганна Фесун обіцяє всім на своїх зустрічах «зцілення глибинних ран, родовий травм, лікування звʼязку людини з її родом та духом»

У соціальних мережах українці почали масово обговорювати діяльність Ганни Фесун – нібито цілительки та організаторки духовних практик. На своїх сторінках жінка називає себе «Богородицею», пропонує розкривати свою «енергію», і, навіть, дає послуги консультування щодо вагітності та пологів.

Фесун займається цим не один рік, однак з початком повномасштабного вторгнення у неї, ймовірно, зʼявилися нові послуги. А саме: енергетичний супровід воїнів, які перебувають на лікуванні. Вже зʼявляється інформація про жінок, які віддають їй всі свої заощадження, аби зберегти життя рідних завдяки «духовній допомозі».

Що відомо про Ганну Фесун

Згідно зі сторінками Фесун у соцмережах можна дізнатися, що вона із Золотоноші, що на Черкащині, але проживає у Києві. У шапці профілю на Facebook є посилання на какаоварню Call me cacao, яка зачинилася у 2020 році.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 1
скриншот: Facebook / Call me Cacao

Прикметно, що дуже багато киян памʼятають цей заклад на Подолі за смачне какао та чудову атмосферу.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 2
скриншот: Facebook / Call me Cacao
У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 3
скриншот: Facebook / Call me Cacao

На сторінках Фесун дуже багато світлин не лише її самої, а й її доньки Віри. У кожному дописі жінка дякує Богу та Всесвіту за доньку.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 4
скриншот: Instagram / hanna.fesun

Також Фесун зняла фільм «Прохасько»: документальний стрічка про українського письменника Тараса Прохаська. 

Богородиця, доула, Мати всесвіту, цілителька

Опис профілю Фесун в Instagram демонструє безліч «професій», якими володіє жінка.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 5
скриншот: Instagram / hanna.fesun

Судячи із її дописів, жінка «пішла у духовність» ще у 2019 році. Саме тоді вона почала організовувати практики під назвою «Коло життя». Однак на початку цієї діяльності Фесун проводила «Коло какао» у своєму ж закладі на Подолі. Вона називала це церемонією у «магічний вимір», під якого лунають українські пісні, колискові. 

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 6
скриншот: Instagram / hanna.fesun

Однак вже у березні 2020, під час першого карантину, Фесун оголошує про онлайн-зустріч «Жіноче коло». Тут вже не згадується церемонія какао, лише «коло любові, підтримки та живі знання».

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 7
скриншот: Instagram / hanna.fesun

«Богородиця» обіцяє, що жінки на її практиках отримають зцілення. А саме: зцілення глибинних ран, родовий травм, лікування звʼязку людини з її родом та духом.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 8
скриншот: Instagram / hanna.fesun

Крім цих практик, Фесун активно називає себе доулою. Взагалі доула – це навчена компаньйонка, що підтримує іншу людину під час перинатального періоду, в тому числі вагітність, пологи і післяпологовий період. Медична освіта для доули не є обов'язковою. Власне, Фесун й не вказує, що її має. Водночас невідомо, де вона взяла знання, аби працювати доулою.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 9
скриншот: Instagram / hanna.fesun

У 2023 та 2024 роках жінка почала менш активно вести свої соціальні мережі, та вже не так активно оголошує «Кола життя». Проте, судячи із повідомлень українців, вона не припинила свою діяльність, а, ймовірно, змінила її вектор.

Цілителька обманним шляхом забирає гроші для воїнів?

На початку жовтня тему про тих, хто виманює гроші у людей під виглядом зцілення порушила керівник комунікацій Центру економічного відновлення Надія Потоцька. Вона розповіла, що йдеться про Анну Фесун.

За словами Потоцької, їй спочатку написала малознайома дівчина і попросила грошей у борг заради порятунку коханого, який перебуває у комі у лікарні за кордоном. Як виявилося Фесун нібито «шле енергію», щоб він жив, а натомість вимагає грошей.

«Почала розплітати клубок, зʼясувалось, що бідолашна дівчина вже просила в борг у понад 25!!! моїх знайомих. Хтось давав кошти. Ще проводила збір. Вона вірить у силу тієї жінки і готова брати у борг, щоб обмінювати на енергію», – написала вона і зазначила, що гроші з постраждалої тягнуть таким чином вже близько пів року.

Повідомлення постраждалої дівчини
Повідомлення постраждалої дівчини
скриншот: Nadiika Pototska

У коментарях українці почали відгукуватися на допис про Фесун.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 10
скриншот: Nadiika Pototska
У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 11
скриншот: Nadiika Pototska

Письменниця Катерина Бабкіна теж пригадала Фесун, як власницю кавʼярні та організаторку загадкових духовних зустрічей.

У мережі розгорівся скандал навколо «цілительки», яка називає себе «Богородицею» фото 12
скриншот: Kateryna Babkina

Прикметно, що стаття про діяльність Фесун є на сайті vilneslovo і датується вона 2021 роком, коли на її заняття почали звертати увагу небайдужі люди. Там зазначили, що жінка нібито у свою «секту» затягує людей шляхом проведення «ритуалу», в якому вимагає від жертв не спати та голодувати дві доби.

«Псевдоцілитель Ганна Фесун працює в малих та середніх групах, застосовуючи при цьому типовий набір методів маніпулювання емоційною сферою людей. Її «коронний» прийом – максимально розхитати учасників на переживання яскравих емоційних станів, викликавши плач чи сміх», – йдеться у матеріалі.

Вже на момент написання статті було відомо, що Фесун має кредити більш ніж на сотню тисяч гривень та кілька судових розглядів. 

Нагадаємо, в астрологію, екстрасенсорні здібності та тарологію вірять від 15% до 35% українців. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке проводили на початку року.

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Теги: какао вагітність пологи фільм послуги жінка соціальні мережі Facebook скандал українці гроші освіта

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