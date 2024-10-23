Росія відновлює бронемашини БРДМ-2 для війни в Україні: про що це свідчить

Росіяни використовують запаси техніки, накопиченої ще за часів СРСР

Аналітики за допомогою супутникових знімків зафіксували, що росіяни почали вилучати з військових складів броньовані автомобілі БРДМ-2. Це свідчить про те, що окупантам на фронті не вистачає броньованих машин, повідомляє Defence24.

Зазначається, що БРДМ-2 розміщувалися на базах тривалого зберігання військової техніки під номерами: 22, 111, 6018. Частина цих машин після розконсервації відправляється на ремонт та модернізацію на потужностях 103-го бронетанкового ремонтного заводу.

Масове повернення на службу збережених БРДМ-2 може свідчити про те, що на фронті починає не вистачати інших броньованих машин, таких як бронетранспортери БТР-80 і БТР-82, зауважує видання.

БРДМ-2 – це патрульно-розвідувальний транспорт і не підходить для ролі бронетранспортера через занадто малу місткість бойового відділення, в якому може розміститися лише чотирьох особовий екіпаж. Однак ці машини можуть служити переважно як вогнева підтримка піхоти, використовуючи своє озброєння у вигляді великокаліберного кулемета КПВТ калібру 14,5 мм і універсального кулемета ПКТ калібру 7,62 мм.

Видання пише, що росіяни зазнають значних втрат і використовують запаси техніки, накопиченої ще за часів СРСР.

Нагадаємо, що російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя. Окупанти прагнуть просунутися відкритими полями до настання дощів, щоб закріпитися перед погіршенням погодних умов.