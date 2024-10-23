Росія відновлює бронемашини БРДМ-2 для війни в Україні: про що це свідчить
Росіяни використовують запаси техніки, накопиченої ще за часів СРСР
Аналітики за допомогою супутникових знімків зафіксували, що росіяни почали вилучати з військових складів броньовані автомобілі БРДМ-2. Це свідчить про те, що окупантам на фронті не вистачає броньованих машин, повідомляє Defence24.
Зазначається, що БРДМ-2 розміщувалися на базах тривалого зберігання військової техніки під номерами: 22, 111, 6018. Частина цих машин після розконсервації відправляється на ремонт та модернізацію на потужностях 103-го бронетанкового ремонтного заводу.
Масове повернення на службу збережених БРДМ-2 може свідчити про те, що на фронті починає не вистачати інших броньованих машин, таких як бронетранспортери БТР-80 і БТР-82, зауважує видання.
Видання пише, що росіяни зазнають значних втрат і використовують запаси техніки, накопиченої ще за часів СРСР.
Нагадаємо, що російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя. Окупанти прагнуть просунутися відкритими полями до настання дощів, щоб закріпитися перед погіршенням погодних умов.
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