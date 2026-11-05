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Російські аеропорти затримали або скасували майже половину рейсів у жовтні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Російські аеропорти затримали або скасували майже половину рейсів у жовтні
У жовтні майже половину авіарейсів у Росії затримали або скасували через обмеження роботи аеропортів
колаж: glavcom.ua

Через загрозу атак безпілотників російські аеропорти майже 500 разів обмежували роботу. Найбільше постраждав московський авіавузол

У жовтні 2026 року в Росії затримали або скасували майже 34 тис. авіарейсів із 69,2 тис. запланованих. Основною причиною стали обмеження роботи аеропортів через загрозу атак безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський профільний Telegram-канал «Авіаторщина».

За оприлюдненими даними, за розкладом виконали лише 35,5 тис. рейсів, або 51,3% від загальної кількості. Ще 30,7 тис. рейсів (44,4%) затримали, а приблизно 3 тис. (4,4%) скасували.

Таким чином, майже кожен другий авіарейс у Росії протягом жовтня відбувся із затримкою або взагалі не був виконаний.

Упродовж місяця російські аеропорти 495 разів запроваджували тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Такі заходи торкнулися 49 аеропортів країни.

Сумарна тривалість обмежень становила 2092 аеропорто-години. Цей показник відображає загальний час простою всіх аеропортів, а не тривалість єдиного періоду зупинки авіасполучення.

Порівняно з вереснем кількість запроваджених обмежень зросла на 27%, а їхня загальна тривалість — на 16%.

Найбільше проблем виникло в московському авіавузлі. У чотирьох столичних аеропортах протягом жовтня 82 рази обмежували польоти, а сумарна тривалість таких заходів сягнула 262 годин.

За інформацією «Авіаторщини», це найвищий показник для московських аеропортів із початку 2025 року.

Регулярні обмеження повітряного руху стали одним із наслідків атак безпілотників на території Росії. Через загрозу дронів авіаційна влада змушена тимчасово зупиняти польоти, що призводить до затримок, скасувань рейсів і порушення розкладу авіакомпаній.

Нагадаємо, 3 листопада «Главком» повідомляв про черговий авіаколапс у Москві. Через загрозу безпілотників два столичні аеропорти повністю припинили приймати та відправляти літаки, ще два працювали з обмеженнями.

Також 1 листопада «Главком» писав про масштабні затримки авіарейсів у московських аеропортах. Тоді в Шереметьєво затримали понад 100 рейсів, а у Внуково – понад 50. Перебої зачепили як внутрішні, так і міжнародні маршрути.

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Теги: обмеження авіарейс влада

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