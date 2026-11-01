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У Росії зросли борги із зарплат і кількість дефолтів – розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Росії зросли борги із зарплат і кількість дефолтів – розвідка
Підприємства не мають достатніх фінансових ресурсів, щоб своєчасно розраховуватися зі співробітниками
фото ілюстративне

Бізнес у РФ масово не розраховується з боргами

Російські підприємства дедалі частіше не можуть розрахуватися з працівниками та кредиторами. На 1 вересня 2026 року загальна сума простроченої заборгованості із зарплат перевищила 2,4 млрд рублів, а кількість корпоративних дефолтів продовжує зростати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними української розвідки, лише протягом серпня заборгованість російських підприємств перед працівниками збільшилася на 385,3 млн рублів. Місячне зростання становило майже 19%. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, сума невиплачених заробітків збільшилася на 47,4%.

Показовим є й те, коли саме накопичилися ці борги. Понад половина загальної суми – 1,31 млрд рублів, або 54%, – припадає на заборгованість, утворену вже протягом 2026 року.

Головною причиною невиплат у розвідці називають нестачу власних коштів у компаній та організацій. Підприємства не мають достатніх фінансових ресурсів, щоб своєчасно розраховуватися зі співробітниками.

Російські компанії дедалі частіше оголошують дефолти

Фінансові труднощі охоплюють не лише ринок праці. Погіршується ситуація і з обслуговуванням корпоративних боргів.

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, кількість дефолтів емітентів облігацій у Росії зростає щороку:

  • у 2024 році зафіксували 11 дефолтів;
  • у 2025 році – 24;
  • за неповний 2026 рік – уже 33.

Українська розвідка пов'язує цю тенденцію з грошово-кредитною політикою російського центробанку, орієнтованою на потреби воєнної економіки. Висока вартість кредитів ускладнює залучення фінансування, а підприємствам стає дедалі важче виконувати свої фінансові зобов'язання.

Росіяни втрачають гроші через скорочення виплат

Фінансові проблеми російської економіки вже позначаються на доходах населення. Регіональна влада змушена переглядати витрати, а бізнес шукає способи економії на працівниках.

Зокрема, у вересні Іркутська область скоротила одноразову виплату за підписання контракту з російською армією з 2,1 млн до 1,8 млн рублів. Губернатор регіону визнав складнощі з виконанням бюджету.

Ще один показовий випадок стосується Тульської області. Там понад 54 млн рублів, призначених для соціальної підтримки дітей, сиріт, малозабезпечених родин і пенсіонерів, перенаправили на виплати військовослужбовцям та іншим отримувачам допомоги.

Проблеми торкнулися й компенсацій сім'ям загиблих військових та пораненим. У деяких російських регіонах розміри таких виплат суттєво переглядали в бік зменшення.

Бізнес також намагається скорочувати витрати коштом персоналу. Раніше «Главком» повідомляв про поширення в Росії практики так званих тихих звільнень. Компанії скасовують премії та бонуси, скорочують додаткові виплати, збільшують навантаження й створюють умови, за яких працівники змушені звільнятися за власним бажанням. За оцінками української розвідки, близько 25% російських компаній у 2026 році планували скорочення штату.

Нагадаємо, у січні «Главком» писав про фінансову кризу в російських регіонах. За даними перехопленої українською розвідкою розмови, місцева влада обговорювала скорочення до 20% працівників адміністративних структур через нестачу грошей навіть на виплату зарплат.

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Теги: бюджет росія влада фінансування бізнес гроші розвідка

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