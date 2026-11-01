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Колапс у московських аеропортах триває понад місяць (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Колапс у московських аеропортах триває понад місяць (відео)
Московські аеропорти працюють із перебоями
фото: скриншот з відео

У «Шереметьєво» затримали понад 100 рейсів на посадку, у «Внуково» – понад 50

Сьогодні, 1 листопада, московські аеропорти працюють із перебоями: десятки рейсів затримано, кілька – скасовано. Затримки торкнулися як рейсів по Росії, так і міжнародних напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними видання у «Шереметьєво» затримали понад 100 рейсів на посадку, у «Внуково» – понад 50.

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Також зміни в розкладі зафіксували в аеропортах «Домодєдово» та «Пулково». Серед скасованих – рейси до Туреччини, Єгипту та інших напрямків.

Нагадаємо, у московських аеропортах уже понад місяць зберігається напружена ситуація з авіасполученням. 30 жовтня у столиці РФ на тлі атаки безпілотників призупинили роботу усі аеропорти.

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Теги: росія аеропорт Москва

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