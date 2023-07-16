Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)

Десантники кажуть, якщо з Теплинським щось станеться, то вони знімляться з позицій і підуть йому на виручку

Російські десантники звернулися до Шойгу з проханням захистити генерал-полковника Михайла Теплинського

Російські десантники б'ють на сполох, зокрема вони звернулися до очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу з проханням захистити генерал-полковника Михайла Теплинського. В іншому разі, військові погрожують залишити позиції на фронті. Про це йдеться в аудіозверненні військових сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ, яке опублікував російський Telegram-канал.

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Зазначається, що Шойгу за місяць усунув командира 106 повітрянодесантної дивізії ВДВ генерала Володимира Селіверстова, дивізія якого з січня воювала в районі Бахмута, крім того, і командира сьомої десантно-штурмової дивізії генерала Олександра Корнєва.

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«Ми, десантники, попереджаємо, що ми не потерпимо подібних дій щодо генерала Теплинського. А у разі найменшої загрози його життю та свободі, ми станемо стіною на захист честі та гідності нашого командувача. Ми налаштовані дуже рішуче. Аж до того, що знімемося з позицій і підемо на виручку нашому Баті. Ви, ті, що сидять у кабінетах! Десант своїх не кидає! Не робіть фатальних помилок», – зазначили російські бойовики.

Зазначимо, що після заколоту очільника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина у РФ розпочалися масові чистки. Зокрема, російського воєначальника Суровікіна уже немає на фронті.

Нагадаємо, розвідка Британії стверджує, що після періоду розгубленості в Росії в останні дні почала формуватися домовленість щодо майбутнього групи «Вагнера».

До слова, російський диктатор Володимир Путін планує зберегти приватну військову компанію «Вагнер» навіть після збройного повстання, однак прагне відокремити її ватажка Євгена Пригожина.