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На Черкащині 21-річний хлопець побив військового на милицях (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Черкащині 21-річний хлопець побив військового на милицях (відео)
Хлопець, який побив військового, вибачився
фото: скрін із відео

Поліція відкрили кримінальну справу

У Драбівському районі Черкащини побили військовослужбовця. Про це повідомила у соцмережі місцева жителька.

Зазначається, що подія сталася на Драбівщині 10 липня.

«Вийшла з маршрутки і бачу таку картину: військового зі слідами поранень б'є ногами на проїжджій частині якийсь недоліток років 20 і з його вуст звучить фраза: «Ви ЗСУшники кон***ні, вас мочить нада, із-за вас війна». Підбігли люди, які були неподалік, відтягнули його, допомогли піднятися військовому, бо він пересувається із милицею. Цей покидьок комусь телефонує і кричить, що зараз із Києва приїдуть пацани і вас порішають. Військовий виривається із рук своїх односельців і, шкутильгаючи із милицею, намагається наздогнати цього нелюда. Слідом за ним їдуть на велосипедах хлопчаки років 12 і кидають по військовому дрібне каміння, викрикуючи образи», – описала ситуацію жінка.

Речниця Головного управління Нацполіції області Наталія Ткачук підтвердила цю інформацію «Суспільному» і зазначила, що за фактом побиття військовослужбовця відкрили кримінальне провадження.

«Заявники, які звернулися до поліції, повідомили, що в селі Шрамківка Драбівського району біля зупинки громадського транспорту між молодим чоловіком та військовослужбовцем відбувається конфлікт і що молодик побив військового», – розповіла вона.

Поліцейські вже встановили нападника. Йому 21 рік. На даний час військовослужбовець перебуває в лікарні.

Кримінальне провадження відкрили за попередньою правовою кваліфікацією – стаття 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згодом місцеве видання «Золотоноша Live» повідомило, що хлопець на колінах попросив вибачення у військового. Це вдалося зробити після того, як колеги військового знайшли 21-річного жителя cела та особисто провели «роз'яснювальну бесіду».

Нагадаємо, 30 червня у селі Житні Гори Київської області сталася бійка за участю військового. Його побила група молодих людей

Теги: війна військові Черкащина

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