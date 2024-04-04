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Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
фото пресслужба Харківської обласної прокуратури

Росіяни цинічно вдарили безпілотниками по мирних житлових кварталах 

У ніч проти четверга, 4 квітня, Росія масовано атакувала Харків шахедами. Харківська обласна прокуратура показала фото одного з дронів, на якому був напис «За Крокус Сити Холл».

«Підступно, цинічно вночі вдарити безпілотниками по мирних житлових кварталах… Бити по працівникам ДСНС, які щодня ціною власного життя мужньо та самовіддано рятують життя кожного з нас», – йдеться у повідомленні.

На уламках дрона, які оглядає криміналіст, можна розгделіти написи: «Не братья», «За Крокус Сити Холл».

ПО Харкову вдарив дрон,на якому було написано «Не братья», «За Крокус Сити Холл»
ПО Харкову вдарив дрон,на якому було написано «Не братья», «За Крокус Сити Холл»
фото пресслужба Харківської обласної прокуратури

У ніч на 4 квітня російські загарбники випустили щонайменше 15 ворожих безпілотники по території Харківщини, частину із них збили сили ППО. Унаслідок атаки загинуло чотири людини. Зросла і кількість постраждалих – до 12 осіб. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги», – написав Терехов.

Він також уточнив, що загальна ж кількість поранених різної ступені важкості дванадцять.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що у м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. «Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули троє працівників ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще шестеро  цивільних. Внаслідок потрапляння ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка», – написав Синєгубов.

Теги: Харків окупанти прокуратура будинок жінка Олег Синєгубов Ігор Терехов

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