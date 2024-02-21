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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Росія зміцнює свій військовий потенціал. Наскільки вдало?

glavcom.ua
План на 2025 рік, який уже «нарізало» Міноборони РФ – 4 млн снарядів калібру 152-мм та 1,6 млн снарядів калібру 122-мм
фото з відкритих джерел

Російська армія нарощує свій військовий потенціал

Про потенціал армії РФ далі вести війну проти України.

За минулий тиждень вийшло декілька оцінок з цифрами, які давайте отак у стовпчик і запишемо:

  • Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) – у 2023 році армія РФ отримала орієнтовно у діапазоні від +1,2 до 1,8 тисячі танків, та +2,7 тисячі бронемашин різних типів, переважно із баз зберігання;

  • за оцінками того ж IISS, у 2023 році росіяни отримали мінімум +18 нових бойових літаків, зокрема мінімум два Су-30, шість Су-34М та десять Су-35, та невстановлену кількість нових Су-57;

  • RUSI (Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень) – у 2023 році армія РФ отримала +1500 танків усіх видів та +3000 ББМ, із яких 80% – це техніка взята із баз зберігання напрямку;

  • чисельність угрупування військ армії РФ, залученого до бойових дій проти ЗСУ, оцінюється у 470 тисяч живої сили, 2060 танків та 7060 різних бронемашин, майже 4,8 тисячі одиниць ствольної артилерії та 1,1 тисячі РСЗВ різних типів; чисельність угрупування авіації оцінюється у 310 ударних літаків та 290 вертольотів, із яких 110 – ударні;

  • план РФ по виробництву боєприпасів описано так – у 2024 році випуск 152-мм снарядів на потужностях російського ВПК має вирости від 1,1 млн до 1,3 млн, виробництво 122-мм снарядів – до 0,8 млн на рік;

  • план на 2025 рік, який уже «нарізало» Міноборони РФ – 4 млн снарядів калібру 152-мм та 1,6 млн снарядів калібру 122-мм.

Ну і ще тут варто згадати фрагментарну оцінку від ГУР МОУ про те, що за час повномасштабної війни армія РФ отримала 450 модернізованих танків Т-62М та 320 Т-90М; з чого заодно випливає, що орієнтовний темп, який тримає зараз російський ВПК – 10-15 танків Т-90М та до 25-30 танків Т-62М на місяць.

На тлі наведеного вище масиву цифр залишу поки лише одну оцінку – зараз мова не йде про те, щоб ми отримали еквівалентний приріст потенціалу за рахунок поставок від Заходу чи за рахунок власного оборонного виробництва.

  • Ця оцінка – просто попередження про рівень складності стратегічного становища зараз, в якому опинилась наша країна.
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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія зброя Міноборони армія українці Україна

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Іван Киричевський

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